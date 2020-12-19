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ANTALYA

Muhittin Böcek: Ben ölüm döşeğindeyken koltuk sevdasına düştüler

Koronavirüsü tedavisinden dolayı yaklaşık 4 ay hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve başladıktan sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Öleceğimi düşünerek gelecek hesapları yaptılar" deyip CHP'lilere sitem etmişti. Yeni bir açıklama daha yapan Böcek, "Ben ölüm döşeğindeyken, koltuk sevdasına düştüler. Dışardan ben hiçbir partiden bunları duymadım. Yapılanlar ahlaki yönden veya nezaket kurallarına çok aykırıydı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Muhittin Böcek
Muhittin Böcek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, hastanedeki yoğun bakım sürecine ve yokluğunda belediyede ile parti içinde yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hastaneye ilk yattığında sürecin bu kadar uzayacağının aklına gelmediğini söyleyen Böcek, "Tedavi olur çıkarız dedim ama çok zor günler yaşadım. Öncelikle dua edenlerimize, destek olanlara teşekkür ediyorum. Aileme, oğluma teşekkür ediyorum. Öleceğimi hiç düşünmedim" dedi.

Aylarca tedavi gören Muhittin Böcek'ten CHP'lilere sitem dolu sözler: Öleceğimi düşünerek gelecek hesapları yaptılar
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Aylarca tedavi gören Muhittin Böcek'ten CHP'lilere sitem dolu sözler: Öleceğimi düşünerek gelecek hesapları yaptılar

"Ben hiçbir partiden bunları duymadım"

Koronavirüsle mücadelesi sırasında belediyede ve parti içinde yaşananlara değinen Böcek, yazdığı mektupta CHP'ye yönelik eleştirileriyle ilgili de şunları söyledi:

  • "Şunu samimiyetle söylüyorum. Ben aile terbiyesi ve devlet terbiyesi almış birisi olarak çeyrek asır gibi Antalya'da doğup büyüdüğü yere hizmet eden birisiyim. Ben ölüm döşeğindeyken, bazen ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler, sayısı çok azdır onların. Dışardan ben hiçbir partiden bunları duymadım. Ancak şunu söyleyeyim. Yapılanlar ahlaki yönden veya nezaket kurallarına çok aykırıydı."

"Mektup Kılıçdaroğlu'na ulaştı"

Yayımladığı sitem dolu mektubunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil bütün parti yönetimine de ilettiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu mektubu her yere gönderdim. 'Hiç canını sıkma' dedi herkes. Zaten ben halkıma söz verdim. Halka hizmet hakka hizmettir. Aynı azim ve kararlılıkla Antalya'da hemşerilerime hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü

"İstifa etmeyi düşünmüyorum"

İstifa edip etmeyeceğine de değinen Böcek, "Şu anda hiçbir şekilde düşünmüyorum. Siyasi anlamda ben parti üstü birisiyim. O yüzden bir sıkıntımız yoktur. İşimize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek’in, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedavisine başlandı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kaldıktan sonra, 9 Kasım'da normal servise çıkartıldı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından makam koltuğuna yeniden oturdu.


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