Gündem Muhsin Yazıcıoğlunun ölümüne ilişkin 4 kamu görevlisine verilen hapis cezaları onandı
GAZİANTEP

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 kamu görevlisine verilen hapis cezaları onandı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Gaziantep Bölge Adliye mahkemesi nihai kararını açıkladı. Buna göre, Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin daha hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası arama çalışmalarında ihmali olan ve "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan 4 sanığa 1 yıl 1 ay ile 1 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Muhsin Yazıcıoğlunun ölümüne ilişkin 4 kamu görevlisine verilen hapis cezaları onandı
Arşiv.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesince, "görevi kötüye kullanma" suçundan dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru'ya verilen mahkumiyet kararlarını yapılan itiraz üzerine inceledi.

Mahkeme kararının onanmasına karar verildi

Yapılan incelemenin ardından kararını açıklayan daire, tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre sanıkların üzerine atılı suçu işlediğine hükmetti.

Kararda şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda ilk derece mahkemesinin kabul ve uygulaması dairemizce de isabetli bulunmuştur. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçe ve uygulamaya, oluşa ve dosya içeriğine göre, mahkemenin usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşılmıştır."

İtirazları yerinde görülmediğine hükmeden daire, ilk derece mahkemesinin kararının onanmasına karar verdi.

Zanlılara hapis cezası

Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 15 Şubat'ta görülen karar duruşmasında, "görevi kötüye kullanma" suçundan sanıklar Orhan Birdal ve Mazlum Koçoğlu 1 yıl 1'er ay, sanık Ali Arıduru 1 yıl 3 ay, Ali Lapanta ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, sanıklar hakkında indirim ya da erteleme yapılmasına yer olmadığına hükmedilmişti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, AA muhabirine, zaman aşımı yaklaşmakta iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinin hassasiyetinin takdire şayan olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sanıkların ceza almış olması, baştan beri iddia ettiğimiz arama kurtarma çalışmalarının gerektiği gibi yapılmadığı, yerel mahkemece ve üst mahkemece kesinleşmiş oldu. İnşallah suikast iddiamızda delillendirilip önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkacaktır. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun kanı yerde kalmayacaktır. Buna olan inancımız da artmıştır."

Vatan ve millet sevdalısıydı: Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 12 yıl geçti
FOTOĞRAF 24
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Çok genç yaşta siyasete atılan, darbe döneminde yaşadıklarına rağmen devletine küsmeyen, her dönem millet iradesinin yanında yer alan duruşuyla dikkati çeken Muhsin Yazıcıoğlu'nun, vefatının üzerinden 12 yıl geçti.
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Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da tamamlayan Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi.
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Siyasete giden yolda ilk adımı 14 yaşındayken Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketine katılarak atan Yazıcıoğlu, 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezinde görev yapmaya başladı. Yazıcıoğlu, önce Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı, sonrasında da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.
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Yoluna 1978'de Ülkücü Gençlik Derneğinin Kurucu Genel Başkanı olarak devam eden Muhsin Yazıcıoğlu, 1980'de Genel Başkan Müşaviri olarak MHP'de görev aldı.
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Yaşamı boyunca Anadolu gençliğinin en iyi şekilde yetişmesi düşüncesiyle hareket eden Yazıcıoğlu, gençlerin iyi bir eğitim alıp, vatanına ve milletine hizmet etmesi gerektiğini her zaman dile getirdi.
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Yazıcıoğlu, 24 yaşındayken dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e mektup yazarak, Eller silah değil, kalem tutmalı. diyen lider olarak öne çıktı. Yazıcıoğlu, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi öncesi dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak gençliğin sürüklendiği kaos ve kardeş kavgasını gören bir siyasi ferasetin de sahibiydi.
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Muhsin Yazıcıoğlu, askeri darbenin ardından MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda yargılandığı sırada 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı. Yazıcıoğlu, dava sonunda herhangi bir ceza almadı.
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Yaşadığı her türlü sıkıntıya rağmen milletini ve devletini aşk derecesinde seven Yazıcıoğlu, 1987'de yine milletine hizmet için siyasete kaldığı yerden devam etti, Milliyetçi Çalışma Partisinin (MÇP) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.
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Yazıcıoğlu, 1991 yılındaki genel seçimlerde tercihli sistemle Sivas'tan milletvekili seçilirken, partisiyle 1992'de yol ayrımına geldi. Siyasi anlayışımız uyuşmuyor diyerek bir grup arkadaşıyla MÇP'den ayrılan Yazıcıoğlu, 1993'te Kurucu Genel Başkanı olduğu Büyük Birlik Partisini (BBP) kurdu.
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Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde ANAP'la yaptıkları ittifakla yeniden Meclis'e girdi. Yazıcıoğlu, 1996'da ANAP'tan istifa ederek BBP'ye döndü.
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BBP'nin seçimi protesto etmesi nedeniyle partiden istifa eden Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili seçildi ve TBMM'ye girerek seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini yeniden devraldı.
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1980 yılındaki askeri darbenin ardından 7,5 yıl cezaevinde kalan Yazıcıoğlu, siyasi yaşamı boyunca darbelere her zaman karşı çıktı.
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Millet iradesinin yanında yer alan, siyasi yaşamı boyunca görüşünü her zaman yüksek sesle dile getiren Yazıcıoğlu, 28 Şubat postmodern darbesine karşı duran liderlerden biri olarak da dikkati çekti.
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ordu gözbebeğimizdir ancak namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam. sözü, o dönem ve sonrasında darbelere karşı adeta simge haline geldi.
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BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun, siyasi yaşamı boyunca yaptığı bazı açıklama ve söylemleri de siyasete damga vurdu.
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Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için, bu kadar fırıldak olmaya gerek yok, Firavun'a karşı çıkmak yetmez, Musa'nın yanında olmak gerekir, Ben devlete, millete kurşun sıkanlara değil, 'Ben okumak istiyorum' diyenlere af istiyorum. ve Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz. sözleri, Yazıcıoğlu'nun öne çıkan ifadeleri arasında yer alıyor.
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Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'da zor şartlarda yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak mitinge katıldı ve tüm imkansızlıklara rağmen seçimler için iddialıydı.
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Hazineden yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız. diyen Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun ilçesi kırsalına düştü.
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Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.
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Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki törende, Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun üzeri, sevenleri tarafından çiçeklerle donatıldı. Binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlanan Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.
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Ölümünün ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi Sivas başta olmak üzere Anadolu'nun birçok şehri ile Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerde cami, cadde, park, okul ve vakıflara verilerek yaşatılıyor.
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Vatan ve millet sevgisiyle, ilkeli duruşuyla Türk siyasi hayatında iz bırakan liderlerden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu, siyasetçi kimliğinin yanı sıra şiire tutkusuyla da biliniyordu.
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Yazıcıoğlu'nun naaşının, helikopter düştükten sonra karların üzerinde bulunması, sevenlerine Üşüyorum şiirini hatırlattı ve sevenleri tarafından adeta sembol haline getirildi.
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun şiirinde, ...Huzur dolu içimde Ben sonsuzluğu düşünüyorum Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum Durun kapanmayın pencerelerim Güneşimi kapatmayın Beton çok soğuk, üşüyorum... dizeleri yer almaktaydı. Mamak zindanlarının en acımasız döneminde bile bu acıdan bir mefkure oluşturan, umudunu kaybetmeyen Yazıcıoğlu'nun Gül, gül ki gül yüzünde binlerce güller açsın Gül bahçesi gül yüzünden sevgi topla demet demet Sevgide güller açsın, güller sevgi dağıtsın Sevgiyle bakıyor gül gibi görüyorsan sen bahtiyarsın... şiiri hafızalarda yerini koruyor.
Vatan ve millet sevdalısıydı: Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 12 yıl geçti
Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vatan ve millet sevgisiyle, ilkeli duruşuyla Türk siyasi hayatında iz bırakan liderlerden biri oldu- Yazıcıoğlu'nun ismi, memleketi Sivas başta olmak üzere birçok şehirdeki okul, park ve caddelerde yaşatılıyor.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümündeki FETÖ izi tamamen ortaya çıkarılmalı
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümündeki FETÖ izi tamamen ortaya çıkarılmalı
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