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MANİSA

Yılın 9 ayında 4 kişinin yaşadığı mahalle

Muhtar isyanda: Mahallede 9 ay boyunca 4 kişi yaşıyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin 30 haneli kırsal Ayvacık Mahallesi'nin muhtarı Mesut Atbiner (62), yılın 9 ayı boyunca mahallelerinde toplam 4 kişinin yaşadığını belirtip, muhtarlığın kapatılmasını ve burasının başka bir mahalleye bağlanmasını önerdi. Kendisine muhtarlık hizmeti nedeniyle maaş ödendiğini, sigortasının yatırıldığını belirten Atbiner, "Bunun devlete gereksiz yere yük, külfet olduğunu düşünüyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Mahallenin genel görünümü.
Mahallenin genel görünümü.

Şehzadeler'e 36 kilometre mesafedeki, 30 haneli Ayvacık Mahallesi eski günlerini arıyor.

Mahallenin ilçe merkezine uzak olması ve yoğun kış şartları nedeniyle şehir merkezinde yaşamayı tercih edenler nedeniyle 137 olan nüfusu, zamanla 4'e kadar düştü.

Muhtarlık binası, çocuk parkı ve 2 de camisi bulunan Ayvacık Mahallesi'nin muhtarı Mesut Atbiner, "Mahallemizde şu an sadece 2 hanede yaşayan var. Bu hanelerden birinde eşim ve ben, diğerinde de emekli öğretmen olan başka bir çift yaşıyor. Bunun dışındaki diğer haneler, ikinci konut olarak kullanılıyor. Sahipleri haziran, temmuz, ağustos aylarında geliyor. Yılın 3 ayını burada geçirip, dönüyorlar" dedi.

'MUHTARLIK KAPATILSIN, EN YAKIN MAHALLEYE BAĞLANSIN'

Mahallelerini 'hayalet mahalle' olarak niteleyen iki çocuk babası Muhtar Atbiner, şunları söyledi:

"Mahallemizde durum uzun yıllardır böyle. Yılın 9 ayı boyunca 4 kişi yaşıyor. 25 yıl önce kanser hastalığını yenmek için yerleşen çift olmasa, mahallede eşim ve benden başka kimse olmayacak.

Kayıtlara göre ise mahallemizin 2 ay öncesine kadar 137 seçmeni vardı. 36'sının burada yaşamadığı belirlendiği için kaydı donduruldu. Şu an mahallemizin, kayıtlara göre 101 seçmeni görünüyor. Yılın büyük bölümünde koskoca mahallede sadece 4 kişi yaşamasına vicdanım el vermiyor.

DHA
Mahallede yaşayan 4 kişi.

Mahallemizin kapatılması ve en yakın mahalleye bağlanması için Manisa Valiliği'ne, Şehzadeler Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçeyle başvurdum. Muhtarlık hizmeti nedeniyle bana maaş ödeniyor, sigortam yatırılıyor. Bunun devlete gereksiz yere yük, külfet olduğunu düşünüyorum."

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GÖRÜŞ AYRILIĞI

  • 1994 yılından bu yana sürekli olarak Ayvacık Mahallesi'nde yaşadığını belirten emekli öğretmen Nursel Şimşek (72), "Mahalleye dışarıdan gelerek ev yapan ilk kişi biz olduk" dedi.
  • Kendisi gibi emekli öğretmen olan eşi Yunus Şimşek (74) de yaz kış Ayvacık Mahallesi'nde yaşadıklarını belirterek, "Mahallemizin yazı da kışı da ayrı bir güzel. Tertemiz bir havası var. Adeta cennette yaşıyoruz. Ancak 4 kişilik mahalle olmaz. Mahalle muhtarlığımızın kapatılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

DHA
Mahalle Muhtarı, muhtarlığın kapatılarak başka bir mahalleye bağlanmasını istiyor.

Şehzadeler Kaymakamlığı yetkilileri, Ayvacık Mahallesi Muhtarlığı tarafından, mahalledeki muhtarlığın kapatılması için 60 imzalı bir dilekçe verildiğini belirtip, bunun üzerine inceleme başlattıklarını ve Şehzadeler Belediyesi'ne konuyla ilgili bilgi aktarıldıklarını söyledi. Şehzadeler Belediyesi meclis üyeleri tarafından da konunun incelemeye alınacağı belirtildi.

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