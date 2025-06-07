Muhtarları da satın almışlar

Yavuz Saltık’ın skandalları bununla da bitmiyor. Saltık, İBB’de Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’na terörle iltisaklı kişileri işe aldı. Planlama ve Koordinasyon Sorumlusu Neval Kösedağı Bülbül, Muhtarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mahalle Etkinlikleri Şefi Ercan Fadır ve Muhtarlar Fatih Bölge Sorumlusu Mustafa Gülcan’ın terörle iltisaklı oldukları ve haklarında süren soruşturmalar bulunduğu öğrenildi. Saltık, İBB tarafından fonlanan sosyal medya hesapları ve trollerin de yöneticiliğini yaptı. Sık sık yalan ve provokasyon içerikli haberlerin paylaşıldığı “İBB Haber” adlı profilin, Saltık’a bağlı olduğu belirlendi.