Gündem Müjdat Gezen yine haddini aştı Geldikleri gibi giderler biz de İzmir Marşı ile geleceğiz
POLİTİKA

Müjdat Gezen yine haddini aştı: Geldikleri gibi giderler biz de İzmir Marşı ile geleceğiz

Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programında AK Parti’ye yönelik suçlayıcı ifadeler kullanan oyuncu Müjdat Gezen, “Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz” dedi. Gezen, seçilmiş hükümeti işgalci kuvvetlere benzeterek "Geldikleri gibi giderler" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Müjdat Gezen yine haddini aştı: Geldikleri gibi giderler biz de İzmir Marşı ile geleceğiz
Müjdat Gezen ve Uğur Dündar

Son yıllarda oyunculuğunun yanı sıra siyasete olan ilgi ve alakasıyla daha çok göz önünde bulunan Müjdat Gezen, 61’inci sanat yılında, sanat anılarını Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası anlattı.

  • Ancak program içeriğinden saptı. Gazeteci Uğur Dündar, bir anda konuyu AK Parti’ye getirdi ve suçlayıcı ifadelerde bulundu.

“BUNLAR MEHTER MARŞI İLE GİDECEK, BİZ İZMİR MARŞI İLE GELECEĞİZ”

Muhalifliği ile bilinen ve bu sözlerin üzerine konuşan Müjdat Gezen “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. ‘Geldikleri gibi giderler.’ Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanıyorlardı
GÜNDEM
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanıyorlardı

ATATÜRK DE AYNISINI SÖYLEMİŞTİ

Mustafa Kemal Atatürk, 13 Kasım 1918'de Dolmabahçe önüne demirleyen 22 İngiliz, 17 İtalyan, 12 Fransız ve 4 Yunan zırhlısını görünce, "Geldikleri gibi giderler" demişti.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi
HAYAT
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

CHP'nin kanalında küfürlü şov
OYNAT 00:52
CHP'nin kanalında küfürlü şov
CHP'nin kanalı Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Yaşar Nuri Öztürk, Levent Üzümcü ve Müjdat Gezen'in katıldığı programda küfürler havada uçuştu. Önce Yaşar Nuri Öztürk, "milletin a.. koyanların ben a.. koyacağım" dedi. Müjdat Gezen buna destek verek "ben yorgunum benim için de koy" ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Tüm dünyayıböyle dolaşacağım

Tüm dünyayı
böyle dolaşacağım

​Kızı lösemiden kurtulan babadan ilginç teşekkür.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.
Gören dönüp bir daha bakıyor: Hikayesi ise şaşırtıyor

​İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oğuzhan ağabeyin bu ülkeye çok büyük emekleri geçti.

'Bu telefon çalınmıştır' notunu görünce polisi aradı.

'Bacaklarımdan tutup yere düşürdü'

'Bacaklarımdan tutup yere düşürdü'

​Evininin önünde ayı saldırısına uğrayan adam yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.