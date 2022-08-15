Gündem Müjdesini Erdoğan vermişti Cemevi açılacak sekiz il belli oldu
POLİTİKA

Müjdesini Erdoğan vermişti: Cemevi açılacak sekiz il belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği sekiz cemevi, Anadolu’nun çeşitli illerinde açılacak. O iller, Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri, Elazığ, Erzurum ve Ankara olarak belirlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Müjdesini Erdoğan vermişti: Cemevi açılacak sekiz il belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Hüseyin Gazi Cemevi'ne ziyarette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği cemevlerinin hangi illerde açılacağı belli oldu. Bu kapsamda Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri'de yeni cemevlerinin temeli atılacak. Yapımı tamamlanan Elazığ, Erzurum ve Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydıncık Mahallesi'ndeki cemevleri de bu yıl hizmete alınacak. Böylece bu yıl 8 ilde yeni cemevi açılacak. "Milli Birlik ve Beraberlik" başlıklı çalışma kapsamında 58 ildeki 1.586 cemevi ziyaret edildi. Kapılar çalınarak, sorunlar dinlendi, talepler toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevi ziyareti üzerinden provokasyona girişen Sözcü gazetesi kendi manşetinde kendini yalanladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevi ziyareti üzerinden provokasyona girişen Sözcü gazetesi kendi manşetinde kendini yalanladı

TALEPLER BÜYÜK ORANDA KARŞILANDI

Sabah'ın haberine göre; Cemevlerinin bina, tadilat, arsa tahsisi, ısınma, kütüphane, çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçları başta valilikler olmak üzere ilgili kamu kurumlarına iletildi. Ayrıca görüşmelerde gündeme gelen köylerin su sorunlarının giderilmesi ve yeni yol yapılması talepleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Toplanan 8 bin 740 talepten bugüne kadar 58 ilde 5 bin 600'ü yerine getirildi, diğer talepler için de çalışmalar devam ediyor. Cemevlerinin binanın yanı sıra 3 bin 40 tefrişat, 2 bin 770 bakım ve onarım, 99 kütüphane ve kitap, 365 morg, aşevi ve misafirhane, 630 elektrik, su, tahsis, imar gibi diğer talepleri de büyük oranda karşılandı.

Alevi Vakıfları Federasyonu Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevi yönetimine ihraç süreci başlattı
GÜNDEM
Alevi Vakıfları Federasyonu Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevi yönetimine ihraç süreci başlattı
Türkiyenin en yeni ilçesi oldu

Türkiye'nin en yeni ilçesi oldu

Binlerce kişi ev sahibi olacak.
ABden Rusya çağrısı

AB'den Rusya çağrısı

Güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin
Araçlar sulara gömüldü

İstanbul Maltepe'de yollar göle döndü.

Türk mühendisler Kayseri'de geliştirdi: Çağ atlatacak buluş.

Tüm dünyaya meydan okumuşlardı: Bu özelliklerini hiç duymadınız.

​Herkes yeni keşfediyor: Görenler hayran kalıyor.

İşte kalem kalem ürün listesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.