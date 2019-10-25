Gündem Mülakatlarda FETÖ üyelerinin TSKya sızdıran biri albay 6 muvazzaf askere gözaltı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Mülakatlarda FETÖ üyelerinin TSK'ya sızdıran biri albay 6 muvazzaf askere gözaltı

Bir itirafçı beyanı ve yapılan inceleme sonucuna göre örgütün askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya FETÖ mensuplarını sızdırmasına ilişkin soruşturmada biri albay 6 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf 6 şüpheliden 3'ü yakalandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tespitleri ile alınan bir itirafçı beyanı ve yapılan inceleme sonucuna göre örgütün askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya mensuplarını sızdırmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda TSK'ya FETÖ mensuplarının sızmasını sağlayan komisyon üyelerinden 1 albay, 3 binbaşı ve 2 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Çalışmalara başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında ifade, teşhis ve ankesörlü hat irtibatı olan şüphelilerden 3'ünü yakaladı.

Emniyet ekiplerinin firari şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

SÜREÇ

İlk operasyonda, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya mensuplarını sızdırmasına ilişkin olarak 2013 yılındaki sınavla ilgili gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık” suçlarından tutuklanmıştı.

Şüphelilerden ikisinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunarak, söz konusu aday numaralarındaki kod sisteminin doğru olduğunu ve aday numarası uyan şahsıların örgüt mensubu olduklarını, örgüt mensubu olan şahısların başarılı sayılmasını, diğerlerinin ise elenmesi yönünde örgütten talimat geldiğini de itiraf ettikleri de sevk yazısında anlatılmıştı.

Bir teröristlegörüşmesi kabul edilemez

Bir teröristle
görüşmesi kabul edilemez

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de açıklamalarda bulundu.
Bakandan ABDye net mesaj

Bakan'dan ABD'ye net mesaj

"Terörist Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli."
Erdoğandansuç duyurusu

Erdoğan'dan
suç duyurusu

​Le Point dergisindeki skandal kapak için suç duyurusu yapıldı.
Taksit sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı

Taksit sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı

​BDDK'dan kart ile altın alımları için yeni karar.
Ev alacakların dikkatine

Ev alacakların dikkatine

​Konut hesabı sisteminde değişiklikler yapıldı.
PKK'dan CHP'ye HDP tepkisi

PKK'dan CHP'ye HDP tepkisi

'İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i HDP sayesinde aldıklarını unuttular'.
TVNET Tel Abyad'da

TVNET Tel Abyad'da

​Terörden temizlenen Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor.
Terörist elebaşına mavi tık

Terörist elebaşına mavi tık

​Türk hesaplarını sansürleyen Twitter terörist hesabını onayladı.
Boydak Holding'in<br> ismi değiştirildi

Boydak Holding'in
ismi değiştirildi

​FETÖ'den TMSF'ye geçen şirkette yeni dönem.
İBB'nin şovuna bakanlık cevabı

İBB'nin şovuna bakanlık cevabı

"Kemerburgaz 2012'de açıldı, imar iddiası yalan."

FETÖ'cüleri<br>TSK'ya sızdıranlara operasyon

FETÖ'cüleri
TSK'ya sızdıranlara operasyon

​Biri albay 6 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı.
Kriz karşısında çaresiz

Kriz karşısında çaresiz

​Osmanlı'ya skandal sözler söyleyen Avn, halkının karşısına çıkamadı.
Paşabahçe satışta

Paşabahçe satışta

Savaş gemisi olacaktı vapur yapıldı şimdi satılıyor.
5 ilde<br>tarihi rekor

5 ilde
tarihi rekor

​Satış 45 bine yaklaşacak, gelir 35 milyarı aşacak.
İstanbul'un 176 günlük suyu kaldı

İstanbul'un 176 günlük suyu kaldı

​Uzmanlardan İstanbul için korkutan tasarruf uyarısı.
Antrenör rezaleti!

Antrenör rezaleti!

Soyunma odasında genç futbolcuları dövdü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.