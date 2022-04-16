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Gündem Mülkiyeti çözen ve hızla gelişen ilçe Sultanbeyli
İSTANBUL

Mülkiyeti çözen ve hızla gelişen ilçe: Sultanbeyli

Sultanbeyli Belediyesi’nin çözüm odaklı çalışmaları, ilçenin cazibesinin artmasını sağladı. Mülkiyet, 2B gibi konulardaki sorunların giderilmesinin ardından şimdi de yapılan düzenlemeyle arsası kısmen veya tamamen sosyal donatı alanlarında kalanların problemi vatandaşın lehine olacak şekilde sonuçlandırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mülkiyeti çözen ve hızla gelişen ilçe: Sultanbeyli
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Sultanbeyli kalıcı yatırımlarla gelişip kalkınmayı sürdürürken, mülkiyet konularının da çözüldüğü ilçe değerlenmeye devam ediyor. Sultanbeyli Belediyesi, 2B ve hisseli parsel konularının çözümünden sonra yeri donatı alanlarında kalan hak sahiplerine de yeni bir imkân tanıdı ve imar transfer uygulaması yürürlüğe girdi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve ekibinin yoğun gayretleriyle imar transfer uygulaması başladı. Önce Sultanbeyli Belediye Meclisi’nden, ardından da İistanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçen uygulama, yeri donatı alanlarında kalan vatandaşlara birçok avantaj sunuyor. Uygulamaya göre hak sahipleri, mevcut imar haklarını ilçe içinde başka bir bölgede değerlendirebilecek.

Hüseyin Keskin
Hüseyin Keskin

35 BİN KİŞİ TAPULARINI ALDI

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Hüseyin Keskin, “Güzel ilçemiz Sultanbeyli her alanda gelişip kalkınmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi 2B ve mülkiyet gibi konuları daha önce hemşerilerimizin lehine olacak şekilde çözdük ve artık hak sahipleri imarlı, ifrazlı tapularını almaya devam ediyor. Bugüne kadar 35 binden fazla hemşerimiz tapusunu aldı ve ilçemizde kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıklı yeni konutların sayısı artmaya başladı. Diğer taraftan hem 2B’de hem de hisseli parselde yeri donatı alanında kalan hemşerilerimiz bulunuyordu. Bu konunun da hızla çözülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz imar hakkı transferi uygulamasını önce ilçe meclisinden ardından yoğun gayretlerimizle İBB meclisinden oy çokluğu ile geçirdik. Askı sürecinin de tamamlanmasıyla uygulama başladı” ifadelerini kullandı.

İMAR HAKKI İLÇE İÇİNDE DEĞERLENDİRİLECEK

Uygulamanın birçok avantaj sunduğunu ifade eden Başkan Keskin, “Yeri donatı alanında kalan 2B’de 1221 parsel, hisseli parsellerde bulunan 1155 parsel, toplamda 2376 parseldeki hak sahibi hemşerimiz isteğe bağlı olarak müracaat edebilecek. Mevcut imar hakları ilçemiz sınırları içinde uygun parsellerde değerlendirilebilecek. İmar hakkı isteğe bağlı, tamamını veya parça parça kullanabilecekler. Donatı alanında mevcut binası bulunan hemşerilerimize de kira yardımı yaparak sürece destek olacağız. Ayrıca hemşerilerimiz imar haklarını akdi haleflik yöntemiyle 3. kişilere devredebilecekler” açıklamasında bulundu.

EN GÜZELİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

  • Sultanbeyli’nin gelişiminin önünde duran bir engeli daha el birliğiyle kaldırdıklarını vurgulayan Başkan Keskin, “Uygulamadan yararlanmak isteyen komşularımız, imar ve şehircilik müdürlüğümüze gelerek bilgi alabilir ya da başvuru yapabilir. Sultanbeyli’miz için en güzelini yapmaya ve uygulamaya devam edeceğiz” dedi.
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