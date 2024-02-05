|
Gündem

Murat Kurum tvnet canlı yayınında: İstanbul’un en büyük problemi ne?

AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum, tvnet'te önemli açıklamalarda bulunuyor. Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu 'Net Bakış Özel' programına konuk olan Kurum, İstanbul'a yönelik plan ve projelerini anlatıyor, merak edilen soruları cevaplıyor.

Semih Bozkuş
20:43 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:51 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum
Murat Kurum

AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, tvnet canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğündeki 'Net Bakış Özel' programına konuk olan Kurum, "İstanbul’un en büyük problemi ne?", "Dönüşüm nereden başlayacak?", "Gençlerin İstanbul'u için ne vadediyor?" ana hatlarıyla İstanbul'a yönelik plan ve projelerini anlatıyor.

Öte yandan Kurum, merak edilen soruları ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gazeteci Nedim Şener ile İletişim Uzmanı Ali Saydam'ın sorularını cevaplıyor.


Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

6 Şubat'ta yüreğimizde büyük bir acı ile uyandık.

#Murat Kurum
#tvnet
#Serhat İbrahimoğlu
#Mete Yarar
#Nedim Şener
#Ali Saydam
#Net Bakış
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşa müjde TOKİ'den geldi: İstanbul ve Ankara'da yeni projeler başlatılıyor