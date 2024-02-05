Murat Kurum tvnet canlı yayınında: İstanbul’un en büyük problemi ne?

AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, tvnet canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.
Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğündeki 'Net Bakış Özel' programına konuk olan Kurum, "İstanbul’un en büyük problemi ne?", "Dönüşüm nereden başlayacak?", "Gençlerin İstanbul'u için ne vadediyor?" ana hatlarıyla İstanbul'a yönelik plan ve projelerini anlatıyor.
Öte yandan Kurum, merak edilen soruları ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gazeteci Nedim Şener ile İletişim Uzmanı Ali Saydam'ın sorularını cevaplıyor.
6 Şubat'ta yüreğimizde büyük bir acı ile uyandık.