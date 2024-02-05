Murat Kurum tvnet canlı yayınında: İstanbul’un en büyük problemi ne?

Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğündeki 'Net Bakış Özel' programına konuk olan Kurum, "İstanbul’un en büyük problemi ne?", "Dönüşüm nereden başlayacak?", "Gençlerin İstanbul'u için ne vadediyor?" ana hatlarıyla İstanbul'a yönelik plan ve projelerini anlatıyor.