Murat Kurum'dan Avcılar'da önemli açıklamalar: İBB mührünü alacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Avcılar'da "Geçmiş Dönem Teşkilat Yönetimi ve STK"lar ile bir araya geldiği programda konuştu.





İşte Kurum'un açıklamaları;





Avcılar kentsel dönüşümde belediyelerin ihmalkarlığından çok kaybetti. Ulaşımda burayı hep gözardı ettiler. Mevcut İBB yönetimi hep başka gündemlerle meşgul oldu.





Biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, hayallerimizi milletimizle paylaşıyoruz. Bizim bu projelerimizden rahatsız olmuşlar. Hemen algı çerçevesinde farklı gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu hepimiz görüyoruz.





Biz İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. Güzel İstanbul için çalışacağız ve hiçbir zaman polemik içerisinde olmayacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz, sadece İstanbul için çalışacağız.





"İstanbul'da metronun ulaşamadığı tek bir ilçe bırakmayacağız"





Sadece Avcılar'da değil, İstanbulumuzda bugün çile haline gelmiş ulaşım problemini çözebilmek için koca 5 yılda 17 kilometrelik metro hattı ihalesi yaptılar. Yaptıkları işlerde de ilerleme kaydedemediler. Ulaşım sıkıntısını çözmek istiyorsak eğer, modern şehirlerde olduğu gibi metro ağını güçlendirmeliyiz. İstanbul'da metronun ulaşamadığı tek bir ilçe bırakmayacağız.





"Avcılar'ın talihini değiştireceğiz"





Bu şartımı da koşuyorum.... Başkanınız olarak değil... Evladınız olarak, yanınızda olacağım. Dağ gibi arkanızda duracağım. Siyaset er meydanıdır. Size söz veriyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mührünü alacak ve Avcılar'ın talihini değiştireceğiz.





Avcılar'da 1 Nisan'da dönüşüm seferberliğini başlatacağız. En riskli bölgelerde işe başlayacağız. Biz başlayıp 5 yılda 6 metre ilerleyemeyiz. Biz başladık mı bitiririz. Gece gündüz o şantiyede çalışırız.





"Halkalı'dan metroyu Avcılar'a bir durak daha uzatacağız"





Avcılar'da 1 Nisan'da dönüşüm seferberliğini başlatacağız. En riskli bölgelerde işe başlayacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar Avcılar için çalışacağız. Avcılar'ın İstanbul merkezine uzaklığı 27 kilometre uzaklığında. Avcılar'ın metrosu yok. Metrobüs ve otobüs dışında ulaşım imkanı yok. Bu Avcılar'ın kaderi mi? Tabii ki değil. Göreve gelir gelmez Halkalı'dan metroyu Avcılar'a bir durak daha uzatacağız. Tahtakale mevkiine de yeni metro hattı açacağız. 5 yılda 6 metre ilerlemeyiz. Biz başladık mı bitiririz. Şantiyelerimize hafriyat kamyonu ile orayı doldurmayız. Söz veririz sözümüzü de tutarız. Bizim farkımız bu.





Avcılar'a tesis sözü





25 sene önce inşa edilen kültür merkezi, nikah sarayı ve parklar kullanılıyor. Burada yapılan salona Avcılar sığmıyor. Bu Avcılar'a yapılan haksızlıktır, saygısızlıktır. Her bir kardeşimin memleketinde izim var. Afet oldu, deprem oldu, yangın oldu oradaydım.





81 ilde sayısız tesis yapmış kardeşinizim. Avcılar'da da tesislerimizi kurmaya, yeni kapalı otoparklar yapmaya söz veriyorum. Bu kültür ve spor merkezimizin inşasını bitirince ismini de milletimizin gururu milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu koyacağız. İnşallah Avcılar'a sözümüzün ilk eylem planları çerçevesinde tutmak için inşaatlarımızı başlatacağız."











