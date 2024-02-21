Murat Kurum'dan ilk uçuşunu gerçekleştiren KAAN ile ilgili paylaşım: Gururumuz kanatlandı

Türkiye, kendi yerli ve milli imkanlarıyla savaş uçağı üretme konusundaki başarısını artırarak devam ettiriyor. Dışa bağımlılığın azalmasıyla birlikte, Türk savunma sanayii gözde savaş uçakları ile birçok ülkeyi geride bıraktı.

Bu yerli üretim atağının son halkası ise KAAN oldu. KAAN, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ilk uçuşla gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin milli savaş uçakları envanterine katılan KAAN, ülkenin savunma kabiliyetini daha da güçlendirecek önemli bir adımı temsil ediyor.