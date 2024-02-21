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Murat Kurum'dan ilk uçuşunu gerçekleştiren KAAN ile ilgili paylaşım: Gururumuz kanatlandı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirirken, bir paylaşım ise Murat Kurum'dan geldi.

10:49 - 21/02/2024 Çarşamba
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Murat Kurum
Murat Kurum

Türkiye, kendi yerli ve milli imkanlarıyla savaş uçağı üretme konusundaki başarısını artırarak devam ettiriyor. Dışa bağımlılığın azalmasıyla birlikte, Türk savunma sanayii gözde savaş uçakları ile birçok ülkeyi geride bıraktı.


Bu yerli üretim atağının son halkası ise KAAN oldu. KAAN, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ilk uçuşla gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin milli savaş uçakları envanterine katılan KAAN, ülkenin savunma kabiliyetini daha da güçlendirecek önemli bir adımı temsil ediyor.


KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'dan paylaşım geldi.




"Yolu açık olsun"


Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;


Gururumuz kanatlandı, yolu açık olsun.



#Murat Kurum
#KAAN
#uçak
1 saat önce
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