​​MÜSİAD Türkiye ve bölgenin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO Karma Ticaret Fuarı, bu yıl 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açacak. 19'uncu kez düzenlenecek etkinlikte, 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcı ağırlanması ön görülürken, fuara gelecek nitelikli alım heyetleri girişimci, yatırımcı ve sanayici iş insanları ile bir araya gelecek.

MÜSİAD EXPO'da nitelikli alım heyetleri iş insanları ile buluşacak

Pandemi sonrası gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO 2020'de salgının etkilerine rağmen yüzde 97'lere ulaşan bir memnuniyet oranı ortaya çıktığını belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, küresel etkilerden sıyrılan MÜSİAD EXPO 2022'nin küresel ticarete yön vereceğini söyledi.

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Genel Başkan Asmalı değerlendirmesini şu ifadelerle sürdürdü: "2020'de düzenlenen fuarımız yüzde 97'lere ulaşan bir memnuniyet oranı ortaya koydu. Geçtiğimiz dönemde pandeminin etkilerinden sıyrılarak güvenli hizmet anlayışıyla yapılan tek fuar olan MÜSİAD EXPO'da 14 bin metrekarelik bir alanda 102 ülkeden ziyaretçi ağırladık. 1993’ten beri düzenlediğimizi fuarda bu yıl 25 bin metrekarelik alanda, 124 ülkeden 100 binden fazla ziyaretçi ve katılımcı ağırlayacağız. Avrupa'dan, Asya'dan Afrika'dan ve MENA bölgesinden çok ciddi katılım var.

Azerbaycan, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran, Cezayir gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden nitelikli alım heyeti küresel ticaretin merkezi MÜSİAD EXPO'da yerini alacak. MÜSİAD EXPO'da bir kapsamlı ve derinlemesine bir araştırma yaparak firma ve ürün bazlı alım heyetlerini ülkemize davet ettik. 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirecek B2B görüşmelerin olumlu sonuçlar doğuracağını ön görüyoruz. Küresel ve bölgesel ticarete yön verecek bu büyük buluşma için heyecanlıyız."

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MÜSİAD EXPO, Türkiye'nin 2023 vizyonuna doğrudan katkı sağlayacak

Ticari diplomasi alanındaki çalışmalara da atıfta bulunan Genel Başkan Asmalı, fuar kapsamında D8 Büyükelçiler buluşması düzenleneceğine işaret etti. Başkan Asmalı ayrıca, MÜSİAD EXPO'nun Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğrudan katkı sunacağını belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı açıklamasına şöyle devam etti: "MÜSİAD EXPO 2022, aynı zamanda ticari diplomasinin de kalbidir. Türkiye'nin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO çerçevesinde düzenlenecek Uluslararası İş Forumu ve çeşitli etkinlikler ile dünyanın dört bir yanından diplomatik misyonları, yurt dışı temsilcilerimizi, ülkemizdeki büyükelçi, konsolos ve fahri konsolosları iş insanlarımızla buluşturacağız.

MÜSİAD EXPO'da bu yıl D8 Büyükelçilerinin katılımıyla bir etkinlik de düzenlenecek. Ülkemizin 2023’te 300 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması doğrultusunda MÜSİAD EXPO büyük bir fırsat sunuyor. Geçmişte yapılan fuarlarda milyarlarca dolarlık ticaret ile ekonomiye katkı sağlandı. Bu fuarda da maksimum düzeyde ticari bağlantı ile ülkemizin 2023 vizyonuna doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz."

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