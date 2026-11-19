Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi’nde etkili olan müsilaj, Gemlik Körfezi’nde yeniden ortaya çıktı. Narlı ve Kapaklı arasında yapılan dalışlarda 5 ila 30 metre derinlikler arasında tespit edilen müsilaj, özellikle 10 metreden sonra yoğunlaşıyor. Bu durum balıkçılığı ciddi oranda etkilerken, müsilaj nedeniyle ağlarını kullanamayan balıkçılar avı durdurdu. Bu durum sektörde ciddi mağduriyetlere neden olurken, müsilaj nedeniyle 11 gündür denize açılamayan, bölgede faaliyet gösteren 70 teknenin avlanmayı durdurduğu öğrenildi.

AĞ VE MOTORLARA ZARAR VERİYOR

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, Marmara Denizi’nde etkisini artıran müsilajın küçük ölçekli balıkçılığı durma noktasına getirdiği bilgisini verdi. Dalarel, “Yaklaşık 11 gündür balıkçılarımız denize açılamıyor. Ağlarımız müsilajla kaplanıyor, ağırlaşan ağları teknelere çekmekte zorlanıyoruz. Üstelik müsilaj nedeniyle balık da ağa vurmuyor. Bu yüzden herkes paydos etti” dedi. Gemlik’te kooperatife kayıtlı 70 teknenin tamamının faaliyetlerini durdurduğunu kaydeden Dalarel, “Müsilaj yalnız ağlara değil, teknelerin motorlarına da zarar veriyor. Müsilaj 5 metreden başlayıp 30 metre derinliğe kadar yayılıyor. Özellikle 10 metreden sonra yoğunlaşıyor” diye konuştu.

YAYILMASI HERKES İÇİN KÂBUS OLUR

Gemlik’e bağlı Narlı köyünde balıkçılık yapan Ertan Özdemir de müsilajın denizin farklı derinliklerinde iki ayrı tabaka halinde görüldüğünü belirtti: “Müsilaj küçük ölçekli ticari balıkçılığı ciddi şekilde etkiliyor. Balıkçılar denize ağ attığında müsilaj çok kısa sürede ağları kaplıyor. Özellikle misina ağlara daha fazla yapışıyor. Ağların üzeri çamur gibi bir tabakayla kaplandığı için balıklar ağı göremiyor ve avlanma yapılamıyor. Ağlar çalışmıyor, dolayısıyla küçük ölçekli balıkçıların denizden para kazanma şansı kalmıyor. Müsilaj yaklaşık 11 günden beri bölgedeki balıkçıların kazancını etkiliyor. Bu sorunun acil şekilde çözülmesi gerek. Müsilajın yayılması herkes için kabusa dönüşür.”

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