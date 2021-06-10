Müsilaj seferberliği: Marmara'dan iki günde 392 metreküp deniz salyası toplandı

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı. Bu kapsamda ilk gün 15 bölgede denizden toplam 235,2 metreküp müsilaj toplandı. Çalışmaların ikinci gününde ise 16 bölgede denizden ve karadan toplama sistemi ile 156,6 metreküp müsilaj temizlendi.

İstanbul'da 103,8 metreküp müsilaj toplandı

Müsilaj temizliği seferberliği kapsamında, 48 saatte İstanbul'da 103,8, Balıkesir'de 79, Kocaeli'nde 56, Yalova'da 53, Bursa'da 50, Çanakkale'de 27 Tekirdağ'da ise 23 metreküp olmak üzere toplam 391,8 metreküp müsilaj, Marmara Denizi'nden temizlenmiş oldu. Ayrıca "bariyer serme", "sorbent yayma", "yüzey sıyırma", "kıyıdan uzak noktalarda müsilaj biriktirme" gibi faaliyetler için de 27 tekne kullanıldı.Temizlik faaliyeti, denizden toplam 46 temizleme gemisi ile karada ise 3 noktada gerçekleştirildi. Meteorolojik koşullara bağlı olarak müsilaj oluşumunda değişmeler yaşandığı da bildirildi.

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"Marmara'mızı kaderine terk etmeyeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu yapılan çalıştay sonrası 22 eylemin yer aldığı Marmara Denizi Koruma Eylem Planını açıkladıklarını belirterek, planın denizde biriken müsilaj tabakasının Marmara genelinde temizlenmesini de içerdiğini belirtti. Bu kapsamda 8 Haziran Salı günü, Türkiye'nin en büyük deniz temizliği hareketini başlattıklarını anlatan Kurum, "31 bölgede, 1000 arkadaşımızla, denizden 46 temizleme gemisi, bariyer serme, sorbent yayma, yüzey sıyırma, kıyıdan uzak noktalarda müsilaj biriktirme gibi faaliyetler için 27 tekne ve karadan toplama sistemiyle süreci çok ileri bir noktaya taşıdık. 8-9 Haziran tarihlerinde toplam 392 metreküp müsilaj topladık, bertarafa gönderdik. Kapasiteyi daha da arttırarak çalışmamıza 7/24 devam ediyoruz." diye konuştu.

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"Marmara'yı kurtaracağız"

Bakan Kurum, çalışmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti: "Bu çalışmayla hedefimiz, Marmara ve kıyılarındaki görüntü kirliliği ve koku gibi sorunları ortadan kaldırmak, yine güneş ışığının dip alanlara geçişini sağlamak. Bu balıklarımız, deniz canlılarımız için son derece önemli. Bu çalışmalar çok büyük faydalar sağlıyor, daha da sağlayacak. Ben şuna yürekten inanıyorum. Bu sorunu hep birlikte aşacağız, Marmara'mızı kaderine terk etmeyeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, kurduğumuz bu birlik beraberlik ruhuyla, Marmara'mızı en güzel, en duru, en berrak haline yeniden kavuşturacağız."