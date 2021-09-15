Gündem Müsilajdan arındırılan Tuzla denizinde dalgıçlar çay keyfi yaptı
İSTANBUL

Müsilajdan arındırılan Tuzla denizinde dalgıçlar çay keyfi yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlatılan ve Tuzla Belediyesi’nin de destekleri ile müsilajdan arındırılan Tuzla Sahili’nde dalgıçlar çay keyfi yaptı. Tuzla Belediyesi Dalgıçlık Kulübü üyeleri, denizin tadını doyasıya çıkardı.

Haber Merkezi DHA
Müsilajdan arındırılan Tuzla denizinde dalgıçlar çay keyfi yaptı
Tuzla Belediyesi Dalgıçlık Kulübü üyeleri temiz denizin tadını çıkarttılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlatılan müsilaj temizleme çalışmaları sonuç vermiş, Tuzla Sahili eski rengine kavuşmuştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da bizzat takip ettiği temizleme çalışmaları neticesinde Tuzla’da artık denize girilebiliyor. Tuzla Belediyesi Dalgıçlık Kulübü üyeleri de temiz bir denizin tadını çıkarttılar. Tuzla Sahili’nde dalış yapan dalgıçlar, havanın soğuk olması nedeniyle kendilerine Tuzla Belediyesi Çay Evi’nden ikram edilen çayları denizin içerisinde içtiler. Bir dalgıç ise, Türkiye’nin ilk gemi gençlik merkezi olan Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nin ikinci katından suya atladı.
“DENİZ, GİRİLEBİLECEK VE YÜZÜLEBİLECEK POZİSYONDA”
Tuzla Sahili’nde denize giren dalgıç Mustafa Atay,” Müsilaj sonrası kutlamayı yapmaya biraz daha zaman var ama şu an ufak ufak temizliğin sonuçlarını almaya başlıyoruz. Deniz, Haziran ayındaki gibi değil. Girilebilecek ve yüzülebilecek pozisyonda. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Yeter ki, temizlik anlayışımızı, denizin atık dökülebilecek bir yer olmadığını kavrayıp, bu anlayış ile hareket etmemiz gerekiyor. Çay çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Dalış arasında boğazımızı ıslattık” dedi.

7/24 kesintisiz temizlik: Müsilajı bakteri yok edecek
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“SUYUN ZENGİNLİKLERİNİ FARK EDEBİLMELİYİZ”
Tuzla Belediyesi’nin deniz sporları organizasyonunun birçok belediyeye örnek olması gerektiğini belirten Mustafa Atay,” Birçok belediyede birçok organizasyon yapıyorlar ama denize kıyısı olan belediyelerin bu tarz çalışmalar yaptığını görmedim. Tuzla Belediyesi’ni bu anlamda yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bunlar denize kıyısı olan diğer belediyelere örnek olur ve bu tarz çalışmaları artırarak yaparlar. Çünkü bu tip sporların hem maddi hem de manevi olarak desteğe ihtiyacı var. Sulardan biz ne kadar uzaklaşırsak, su bizden o kadar intikamını alıyor. Suya yakınlaşmalıyız. Su altına girmeliyiz. Suyun zenginliklerini fark edebilmeliyiz. Sanırım Tuzla Belediyesi bunu fark etmiş. Gerçekten tebrik ediyorum” dedi.

Müsilajla mücadele seferberliği meyvelerini veriyor: Tuzla'dan sevindiren görüntüler
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Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor.
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İstanbul’un en uzun sahil ilçelerinin başında yer alan Tuzla’nın sahil şeridinde temizleme çalışmaları sonuç vermeye başladı ve deniz eski rengine döndü.
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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, müsilaj temizleme çalışmalarını yerinde takip etti.
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Çalışmalarda ilk sonuçların alınmaya başlandığını ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:
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İstanbul’un en uzun sahilleri arasında yer alan Tuzla Sahili’nde deniz eski rengine döndü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz müsilaj temizleme çalışmaları netice vermeye başladı. Bir taraftan denizin oksijenlenmesi çalışmaları sürerken, bir taraftan da katı sıvı emici araçlarla müsilajlar toplanıyor. Şimdi bunu korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
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Müsilajla mücadele seferberliği meyvelerini veriyor: Tuzla'dan sevindiren görüntüler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı müsilaj temizleme seferberliği Tuzla sahil şeridinde sonuç vermeye başladı, deniz eski rengine döndü.


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