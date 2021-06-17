Gündem Müsilajla mücadele seferberliği sürüyor 3539,9 metreküp deniz salyası temizlendi
İSTANBUL

Müsilajla mücadele seferberliği sürüyor: 3539,9 metreküp deniz salyası temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimizin dokuzuncu gününde 251,7 metreküp ile toplamda 3539,9 metreküp müsilajın temizliğini tamamladık. 16 Haziran itibarıyla 208 bölgede gerçekleştirdiğimiz müsilaj temizliğimize ara vermeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Müsilajla mücadele seferberliği sürüyor: 3539,9 metreküp deniz salyası temizlendi
Müsilaj temizliği sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimizin 9'uncu gününde 251,7 metreküp ile toplamda 3539,9 metreküp müsilajın temizliğini tamamladık. 16 Haziran itibarıyla 208 bölgede gerçekleştirdiğimiz müsilaj temizliğimize ara vermeden devam ediyoruz. İllerimizde 9 günün sonunda; İstanbul 927,2 metreküp, Kocaeli 235,2 metreküp, Bursa 131,5 metreküp, Tekirdağ 139 metreküp, Balıkesir 351 metreküp, Çanakkale 286 metreküp, Yalova 1470 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarında bertarafa gönderdik" dedi.

'12 MİLYON 38 BİN TL CEZA UYGULADIK'

Bakan Kurum, denetim çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Müsilaj temizliğimizin 9'uncu gününde 3 bin 710 denetim gerçekleştirerek, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 12 milyon 38 bin TL idari para cezası uyguladık. Denetimlerde 823 numuneyi inceledik. Marmara Denizi'mizde 2008'den beri yürüttüğümüz deniz suyu kalitesi incelemesini, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM iş birliğinde 91'den 150'ye çıkardık. Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hep birlikte hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.

Sezona umutlu giren turizmciler müsilajdan dertli: Rezervasyonlar bir bir iptal ediliyor
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, salgından dolayı daha fazla ihtiyaç duyulan doğa ve kültür turizmine bu kez müsilajın darbe vurduğunu söyledi. Tatilcilerin gittikleri yerlerde temiz bir çevre, temiz hava ve hijyenik bakımdan güvenli ortamlar aradığını belirten Saraçoğlu, Turizmciler olarak umutlu girdiğimiz sezonda, Marmara Denizi'ndeki müsilajdan dolayı rezervasyon ve turlarımızda iptaller olmaya başladı. Kötü koku ve görüntü kirliliği endişe oluşturduğu için rezervasyonlarını iptal eden iç ve dış pazardan gelecek turistler, alternatif bölgelere kayıyor. dedi.
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Orta Doğulu turistlerin yönünü Karadeniz Bölgesi'ne çevirmeye başladığını, yat ve teknelerin de rotalarını Marmara'dan Bodrum ve Çeşme'ye yöneltebileceğini dile getiren Saraçoğlu, bu sene bölgedeki yazlıklar ve pansiyonların dolmayabileceğini vurguladı.
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Salgın sürecinde özellikle Yalova'yı öne çıkarmaya çalıştıklarını, bunun için yurt içinde ve yurt dışında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunduklarını bildiren Saraçoğlu, son dönemde yaşanan müsilajdan kaynaklı olumsuzlukların bu çabaların karşılığını almaya engel olduğunu anlattı.
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Bu süreçte insanların deniz ürünleri yemeklerinden uzaklaşmasıyla gastronomi turizminin de olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Saraçoğlu, şunları kaydetti: Marmara Denizi'nin kuzey yönüne bakan sahil şeridi müsilajdan daha fazla etkilenmiş görünüyor. Yalova, Çınarcık, Esenköy, Koru, Altınova, Mudanya, Tirilye gibi kuzeye açık olan yerler poyrazın da etkisiyle kirliliği sahile doğru itiyor ve buralardaki görüntü daha da kötüleşiyor. Güneye açık olan yerler biraz daha az etkilenmiş görünüyor. Müsilaj salgınının bir an önce temizlenmesini ve bu konudaki acil eylem planının derhal harekete geçmesini önemle rica ediyoruz.
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde 30 oda kapasitesiyle hizmet veren bir termal otelin müdürü Esin Susam ise önceki haziran aylarına oranla en az müşteri bulunan dönemi yaşadıklarını belirtti. Salgın yüzünden geçen yıl bekledikleri hizmeti veremediklerini, bu yıl da müsilaj sorunu yaşadıklarını ifade eden Susam, şöyle konuştu:
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Önceki yıllarda bu dönem en az yüzde 50 dolulukla hizmet veriyorduk. Şu an otelimizde sadece 5 müşterimiz var. Ne yazık ki daha önceden yapılan rezervasyonlarımız da müsilaj nedeniyle iptal oldu. Bazı rezervasyonlar duruma göre daha ileri tarihlere atıldı. Önceden ayarlanan iki turumuz da yine müsilaj nedeniyle iptal edildi. Arayan müşterilerimizin artık ilk sorduğu soru, sahil kesimlerinde müsilaj olup olmadığı yönünde.
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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi Belediye Başkanı Mehmet Temel de bölgelerinde turizm sezonunun yeni başladığına değinerek, Burada temizlik yapmamıza hiç gerek kalmadı. Bizim burada akıntının daha fazla olması nedeniyle salyalar aktı gitti. ifadelerini kullandı.
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Sezona umutlu giren turizmciler müsilajdan dertli: Rezervasyonlar bir bir iptal ediliyor
Marmara Denizi'nin güney sahillerinde yer alan turizm işletmeleri, koronavirüs salgınının etkilerini henüz üzerlerinden atamadan şimdi de müsilajdan (deniz salyası) dolayı yaşanan rezervasyon iptalleriyle zor günler geçiriyor. TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, "Rezervasyon ve turlarımızda iptaller olmaya başladı. Kötü koku ve görüntü kirliliği endişe oluşturduğu için rezervasyonlarını iptal eden iç ve dış pazardan gelecek turistler, alternatif bölgelere kayıyor" ifadelerini kullandı.

7/24 kesintisiz temizlik: Müsilajı bakteri yok edecek
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Panzehiri bulundu: 3-4 uygulamayla tamamen uzaklaştı
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Marmara'da deniz dibindeki yoğun müsilaj görüntülendi: Örümcek ağı gibi
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Büyükada'daki bir grup dalgıç, deniz altındaki müsilajı görüntülemek için dalış yaptı.
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Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen dalış sırasında müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığı gözlendi.
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Ercan Akpolat, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen ve Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'dan oluşan dalış ekibi Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında denizdeki müsilajın ulaştığı boyutu görüntüledi
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Dalış sırasında görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu ve bir ay önce gerçekleşen dalışa göre yoğunluğun kat kat fazla olduğu, su altındaki kaya oluşumları üzerinde de yoğun şekilde müsilajın örümcek ağı görünümüne sahip olduğu görüldü.
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Marmara'da deniz dibindeki yoğun müsilaj görüntülendi: Örümcek ağı gibi
Büyükada'daki bir grup dalgıç, deniz altındaki müsilajı görüntülemek için dalış yaptı. Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen dalış sırasında müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığı gözlendi.


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