Müsilajla mücadele seferberliği sürüyor: 3539,9 metreküp deniz salyası temizlendi

Önceki yıllarda bu dönem en az yüzde 50 dolulukla hizmet veriyorduk. Şu an otelimizde sadece 5 müşterimiz var. Ne yazık ki daha önceden yapılan rezervasyonlarımız da müsilaj nedeniyle iptal oldu. Bazı rezervasyonlar duruma göre daha ileri tarihlere atıldı. Önceden ayarlanan iki turumuz da yine müsilaj nedeniyle iptal edildi. Arayan müşterilerimizin artık ilk sorduğu soru, sahil kesimlerinde müsilaj olup olmadığı yönünde.