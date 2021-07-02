Müsilajla mücadele seferberliğine son durum: 9 bin 959 metreküp deniz salyası temizlendi

Başta Marmara Denizi olmak üzere birçok bölgede etkili olan deniz salyasıyla mücadelede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından son verileri paylaştı. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: "Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğimizde 1 Temmuz itibarıyla 565 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimizin 24'üncü gününde topladığımız 565 metreküp müsilaj ile toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik."
1⃣ Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğimizde 1 Temmuz itibarıyla 565 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük.
Müsilaj emizleme seferberliğimizin yirmi dördüncü gününde topladığımız 565 m³ müsilaj ile, toplamda 9⃣.9⃣5⃣9⃣ m³ müsilajı bertaraf ettik. 💙 🌊#MarmaraHepimizin pic.twitter.com/y9ynGCJcWv
1⃣ Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğimizde 1 Temmuz itibarıyla 565 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük.