Müsilajın çözümü için YÖK'ten burs desteği

YÖK, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilebilmesine katkı verecek nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi için "deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği", "çevre ve atık" alanlarında doktora yapacaklara burs verilmesini kararlaştırdı

YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) müsilaj konusunda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla, 100/2000 Doktora Projesi'nin yeni çağrı döneminde 100 tematik alan içerisine "deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği" de

(müsilaj, biyoçeşitlilik, rezervlerin korunması, hassas ve koruma alanlarının belirlenmesi, deniz kirliliği, kıyısal alan tahribatı dahil) eklendi.

AA

ÇEVRE SORUNLARI BURS KAPSAMINDA

Bunun yanında çevre sorunlarının ele alınması ve atık yönetimi gibi konularda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için "sürdürülebilir çevre" (atık, geri dönüşüm, kirleticilerin etkileri ve önlenmesi, çevre teknolojileri, çevre politikası, sanayide temiz üretim, çevre eğitimi ve araştırmaları dahil) alt alanları da yeni çağrı döneminde burs kapsamına alındı.

REKLAM

AA

MÜSİLAJ ARAŞTIRMALARINA ÖNCELİK

Müsilaj sorununun çözümü için 10 Haziran'da YÖK'te akademisyenlerle gerçekleştirilen bilimsel değerlendirme toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen heyetle yapılan toplantı neticesinde bir sonuç bildirgesi yayımlanmıştı.

AA

Bildirgede, sıralanan bir dizi çözüm önerileri arasında YÖK 100/2000 Doktora Burslarına da işaret edilerek, "Programda denizcilik ve su çalışmaları alanlarının bursiyer sayıları artırılmalıdır. Bu alanlar, proje çağrılarında öncelikli kapsama alınmalıdır." ifadeleri yer almıştı.

Bu kapsamda YÖK, çalışmalarına hız vererek YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamındaki 100 tematik alan içerisine hem müsilaj hem de çevre konularını ekledi.

REKLAM

AA

İHTİYAÇ DUYULAN GÜNCEL ALANLAR EKLENDİ

Ülkede yaşanan sosyal sorunların incelenmesi ve dünyada insanın sosyal yaşamı üzerine yapılan çalışmaların artması adına "kadın ve aile çalışmaları" ile "göç ve göçmen çalışmaları" alt alanları da YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nde yer aldı.

Ayrıca bölgesel çalışmaların önemi vurgulanarak alanda çalışmaların artırılması adına "Afrika çalışmaları", ülkenin son dönemdeki uzay çalışmaları ve hedeflerine katkı sunulması amacıyla da "uzay bilimleri ve uydu teknolojileri" alt alanları yeni çağrı döneminde burs kapsamında yer aldı.

REKLAM

AA

GÜNDEM YÖK'ün 'özel öğrenci' statüsü düzenlemesi yürürlüğe girdi

YERLİ OTOMOBİL VE SAVUNMA SANAYİİ DE BURS KAPSAMINA ALINDI

YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin daha önceki çağrı dönemlerinde ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda "Türkiye'nin otomobili" ve "milli ve yerli savunma sanayi"ne yönelik alt alanların yanı sıra "Doğu Akdeniz çalışmaları", "afet ve acil durum yönetimi", "deprem çalışmaları", "deniz jeolojisi ve jeofiziği", "sürdürülebilir su kaynakları" ve "yeraltı enerji kaynakları yönetimi" gibi öncelikli alt alanlar yer almıştı.