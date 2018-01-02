Muş'ta iki ailenin 5 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Muş'ta iki aile arasında 5 yıl önce başlayan kan davası, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin ile kanaat önderlerinin girişimleri sonucu barışla sonuçlandırıldı.

Varto ilçesine bağlı Hüseyinoğlu ve Dutözü köyünde Ataç ile Yalçın aileleri arasında yaşanan ve anlaşmazlık sonucu çıkan kavgada 34 yaşındaki Sait Yalçın açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Aileler arasında başlayan kan davasının son bulması için Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çetin ile kanat önderleri, aile büyükleriyle görüştü.

Yapılan görüşmeler sonucu aile fertleri ikna edilerek, Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi mescidinde bir araya gelindi.

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Ataç ve Yalçın ailelerinin fertleri okunan duaların ardından, okulun yemekhanesinde verilen barış yemeğinde buluşturuldu.

"İki ailemiz barış içerisinde yaşayacak"

Muş Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada, barışla yaşayabilmenin dünyadaki en güzel şey olduğunu belirterek, barışla yaşayarak insanların daha emin bir şekilde hayatlarını sürdürebileceklerini ifade etti.

Yıldırım, "Burada iki ailenin arasındaki anlaşmazlık, iki köyü etkilemiş. Kaymakamımız, akil insanlar ve kanaat önderleri bir araya gelerek barışı sağlamışlar, bizde hep birlikte bunu tescillemiş olduk. Tarafların fedakarlıklarını hiç bir zaman unutmamak lazım. Hepsini takdir ediyorum, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Böylece bu iki ailemiz barış içerisinde yaşayacak. İnşallah bu bütün insanlığa örnek olsun. Yeni yılın ilk mesai gününde böyle bir güzellik yaşanmış olması bize ayrıca umut vermiştir. 2018 barış içinde geçecektir." diye konuştu.

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de Ataç ve Yalçın aileleri arasında başlayan husumetin barışla sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İki aile arasında bir sulh oldu. Daim olsun. Bu barışla yeni yılımız da inşallah hep barış içinde geçer. Rabbim insanlarımıza, ülkemize tüm insanlarımıza ve coğrafyasına barış getirsin." dedi.

Barışın sağlanmasında katkısı bulunan aile fertlerine teşekkür eden Çetin de akil insanlar ve kanaat önderlerinin devreye girmesiyle güzel bir neticeye ulaştıklarını vurguladı.

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Törene, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.