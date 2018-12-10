Gündem Muşta terör operasyonu 28 kişi gözaltına alındı
MUŞ

Muş'ta terör operasyonu: 28 kişi gözaltına alındı

Muş'ta terör operasyonu: 28 kişi gözaltına alındı

Muş'un Malazgirt, Korkut, Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 17 Kasım-7 Aralık tarihlerinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Malazgirt, Korkut, Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 kişi ile silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık yapma suçlarından 17 kişi yakalanmıştır."

Halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirilen açıklamada, vatandaşların her türlü ihbarları bildirmelerinin emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı vurgulandı.

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