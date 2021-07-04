Mustafa Destici: HDP Kürtlerin değil PKK/YPG'nin temsilcisi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Hatay’daki 3’üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongrede partililere hitap eden Destici, PKK’nın Kürtlerin değil emperyalistlerin temsilcisi ve onların uşağı olduğunu, HDP’nin de Kürtlerin değil PKK ve YPG’nin temsilcisi olduğunu belirtti.

"PKK'nın uzantısı HDP"

Destici, "Biz Kürt kökenli kardeşlerimizin de partisiyiz. Onlara diyoruz ki 'gelin, elimizi tutun, bu PKK'nın uzantısı olan HDP, sizin temsilciniz değil, sizin hangi sorununuzu çözdü? Size sorun getirmekten, problem getirmekten, kan ve göz yaşı getirmekten başka ne yaptı?' Devletin varlığına kastetmekten başka, ülkenin ve milletin bütünlüğüne kastetmekten başka ne yaptı? Emperyalistlere uşaklık yapmaktan başka ne yaptı? Türkiye düşmanlarıyla birlikte olmak dışında ne yaptı?" şeklinde konuştu.

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