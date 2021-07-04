Gündem Mustafa Destici HDP Kürtlerin değil PKK/YPGnin temsilcisi
POLİTİKA

Mustafa Destici: HDP Kürtlerin değil PKK/YPG'nin temsilcisi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nin Kürtlerin değil terör örgütü PKK ve YPG'nin temsilcisi olduğunu söyledi. HDP'yi eleştiren Destici, "Devletin varlığına kastetmekten başka, ülkenin ve milletin bütünlüğüne kastetmekten başka ne yaptı? Emperyalistlere uşaklık yapmaktan başka ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Mustafa Destici: HDP Kürtlerin değil PKK/YPGnin temsilcisi
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Hatay’daki 3’üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongrede partililere hitap eden Destici, PKK’nın Kürtlerin değil emperyalistlerin temsilcisi ve onların uşağı olduğunu, HDP’nin de Kürtlerin değil PKK ve YPG’nin temsilcisi olduğunu belirtti.

"PKK'nın uzantısı HDP"

Destici, "Biz Kürt kökenli kardeşlerimizin de partisiyiz. Onlara diyoruz ki 'gelin, elimizi tutun, bu PKK'nın uzantısı olan HDP, sizin temsilciniz değil, sizin hangi sorununuzu çözdü? Size sorun getirmekten, problem getirmekten, kan ve göz yaşı getirmekten başka ne yaptı?' Devletin varlığına kastetmekten başka, ülkenin ve milletin bütünlüğüne kastetmekten başka ne yaptı? Emperyalistlere uşaklık yapmaktan başka ne yaptı? Türkiye düşmanlarıyla birlikte olmak dışında ne yaptı?" şeklinde konuştu.

Mustafa Destici: Ha Kandil'de Karayılan ha Meclis sıralarında oturan kara çiyan, ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan
OYNAT 02:50
Mustafa Destici: Ha Kandil'de Karayılan ha Meclis sıralarında oturan kara çiyan, ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde ziyaret etti. İki lider yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

HDP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Destici, HDP Eş Genel Başkanı Buldan için 'Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Türkiyenin Maldivlerine ziyaretçi akını

Türkiye'nin Maldivleri'ne ziyaretçi akını

Normalleşme sonrası akın akın oraya gidiyorlar.
Yüksek ihracatın formülü kimyada

Yüksek ihracatın formülü kimyada

Son iki ayda yakalanan ihracat liderliği dikkat çekiyor.
Filipinlerde askeri uçak düştü

Uçağın içinde 85 kişi vardı.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a dört gün gözaltı süresi...

​Türkiye ortalamasının altında kalan iller için yoğun çalışma.

​Kur'an kursları yarın başlıyor.

​Yunanlar ölüme terk etti.
Teknoloji duruşu bozuyor

Teknoloji duruşu bozuyor

​Prof. Fatma Nur Kesiktaş açıklamalarda bulundu.
Tel tel döküldüler

Tel tel döküldüler

​Gülen'in 'kafir' hamlesi tutmadı.
Kanal’a dev ilgi

Kanal’a dev ilgi

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu açıklama yaptı.
Esed insanlığı vurdu

Esed insanlığı vurdu

Sivil Toplum Kuruluşları hedef seçildi.
PKK 37 yıldır <br>çocukları kullanıyor

PKK 37 yıldır
çocukları kullanıyor

Bir kez daha ABD'nin insan ticareti raporunda kayıtlara girdi.
Akdeniz’de 43 göçmen boğuldu

Akdeniz’de 43 göçmen boğuldu

​Tunus açıklarında batan teknede 84 kişi kurtarıldı.
Biden'ın da haberi var

Biden'ın da haberi var

​CIA bana suikast düzenleyecek.
75 bin 260 yıl <br>hapsi isteniyor

75 bin 260 yıl
hapsi isteniyor

​Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi.
Ayakkabıda ağırlığımız artıyor

Ayakkabıda ağırlığımız artıyor

Bir zamanlar ithalatçı olduğumuz ürünlerde şimdi ihracat yapıyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.