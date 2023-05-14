Mustafa Destici oyunu İstanbul'da kullandı: Katılımı daha da yüksek bir seçim bekliyoruz

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Destici, "Türkiye bugün tarihi ve kritik bir seçim gerçekleştiriyor. Sandık güvenliği konusunda, kimsenin bir endişesi olmamasını istirham ediyorum. Türkiye'de seçimlerin en güvenli yapıldığı, sandık görevlilerinin özverili bir şekilde görev yaptığı bütün oyların açık ve şeffaf bir şekilde sayıldığı seçimleri gerçekleştiriyor. Katılımı daha da yüksek bir seçim bekliyoruz. Vatandaşlarımızın ülkemiz için yapılan bütün yatırımları düşünerek oy kullanacaklarını düşünüyorum. Başarı dileklerimi Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için ve partimiz Büyük Birlik Partisi için diliyorum" dedi.