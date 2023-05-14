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Mustafa Destici oyunu İstanbul'da kullandı: Katılımı daha da yüksek bir seçim bekliyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, İstanbul Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için saat 11.00'de okula gelen Mustafa Destici, yanında Milletvekili Adayı Oy Kullandırma Belgesi'nin aslı olmadığı için oy kullanamadı. Parti görevlileri ve sandık görevlileri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Okuldan ayrılan Destici, belgenin aslını yanında getirerek saat 12.00 sıralarında 1210 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 

14:37 . 14/05/2023 Pazar
DHA
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, oyunu İstanbul'da kullandı. 


Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Destici, "Türkiye bugün tarihi ve kritik bir seçim gerçekleştiriyor. Sandık güvenliği konusunda, kimsenin bir endişesi olmamasını istirham ediyorum. Türkiye'de seçimlerin en güvenli yapıldığı, sandık görevlilerinin özverili bir şekilde görev yaptığı bütün oyların açık ve şeffaf bir şekilde sayıldığı seçimleri gerçekleştiriyor. Katılımı daha da yüksek bir seçim bekliyoruz. Vatandaşlarımızın ülkemiz için yapılan bütün yatırımları düşünerek oy kullanacaklarını düşünüyorum. Başarı dileklerimi Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için ve partimiz Büyük Birlik Partisi için diliyorum" dedi. 

 
YSK oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı
YSK oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulalarına vurulan sandık mührüyle ilgili bazı partilerin başvurularını karara bağladı. Bazı partiler, bazı sandıklarda cumhurbaşkanı pusulasının ön yüzüne sandık kurulu mührü vurulduğu, ayrıca bazı pusulaların arkası mühürlenirken bu mührün mürekkep lekesi nedeniyle pusulanın ön yüzünde de görüldüğüne ilişkin verileri YSK'ye iletti. YSK, başvuruların incelenmesinin ardından karar aldı. Kararda, "Söz konusu pusulalar hakkında oy sayım ve döküm esnasında 298 sayılı Kanun'un 98 ve 101'inci ile Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'nin 41.maddeleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.




#Mustafa Destici
#Oy Pusulası
#14 Mayıs Seçimleri
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