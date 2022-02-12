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POLİTİKA

Mustafa Kemal Çiçek Memleket Partisi'nden ihraç edildi

Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefeti eleştirdiği için Memleket Partisi'nden ihraç edildiğini duyurdu. Çiçek, partiden ihraç edildiğini yine sosyal medya üzerinden öğrendi.

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Mustafa Kemal Çiçek Memleket Partisinden ihraç edildi
Mustafa Kemal Çiçek

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek geçtiğimiz günlerde bir canlı yayınına katılmış ve muhalefeti sert bir dille eleştirmişti.

Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek'in “kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak” Genel Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için Parti Meclisi’nde görüşme yapılacağını bildirilmişti.

Memleket Partisi’nin bugün yaptığı olağanüstü MYK toplantısında oybirliğiyle aldığı karar sosyal medya hesabından duyuruldu.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİĞİNİ BÖYLE DUYURDU

Memleket Partisi kurucularından olan, Genel Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek sosyal medya üzerinden öğrendiği ihraç kararını yine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Çiçek'in ihraç kararı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle;

Biraz evvel kurucusu olduğum Memleket Partisinden olağanüstü MYK kararı ile ihracımın talep edildiğini sosyal medya marifeti ile öğrendim. İhraç istem nedenim,istifa ettiğim Anamuhalefeti ve unsurlarını eleştirmemdir.Kamuoyuna teferruatlı açıklama bilahare tarafımdan yapılacaktır.
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