Gündem Mustafa Kemal Çiçekin Memleket Partisinden ihracı istendi
POLİTİKA

Mustafa Kemal Çiçek'in Memleket Partisi'nden ihracı istendi

Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefeti eleştirdiği için Memleket Partisi'nden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Çiçek, partiden gelen ihraç talebini yine sosyal medya üzerinden öğrendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Mustafa Kemal Çiçekin Memleket Partisinden ihracı istendi
Mustafa Kemal Çiçek

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek geçtiğimiz günlerde bir canlı yayınına katılmış ve muhalefeti sert bir dille eleştirmişti.

Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek'in “kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak” Genel Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için Parti Meclisi’nde görüşme yapılacağını bildirilmişti.

Memleket Partisi’nin bugün yaptığı olağanüstü MYK toplantısında oybirliğiyle aldığı karar sosyal medya hesabından duyuruldu.

PARTİNİN İHRAÇ TALEBİNİ BÖYLE DUYURDU

Memleket Partisi kurucularından olan, Genel Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek sosyal medya üzerinden öğrendiği ihraçtalebini yine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Çiçek'in ihraç talebi ile ilgili yaptığı açıklama şöyle;

Biraz evvel kurucusu olduğum Memleket Partisinden olağanüstü MYK kararı ile ihracımın talep edildiğini sosyal medya marifeti ile öğrendim. İhraç istem nedenim,istifa ettiğim Anamuhalefeti ve unsurlarını eleştirmemdir.Kamuoyuna teferruatlı açıklama bilahare tarafımdan yapılacaktır.
45 yıl sonra rekor

45 yıl sonra rekor

Bu yıl ocak ayında metrekareye 44 kilogram kar suyu düştü.
Altay kalesine geri döndü

Altay kalesine geri döndü

​Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşıyor.
KDV indirimi müjdesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi.

​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama yapıyor.

Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

​Bölgenin havasını yansıtan en iyi stant ödülünü aldı.

İzlediği filmden etkilenip yaptı

İzlediği filmden etkilenip yaptı

​700 bin TL harcadı, herkesin ilgi odağı oldu.

​Gençlere büyük destek, ödemeler geçen hafta başladı.

​İBB'nin yol projesinde çalışmalar uzadı, vatandaşlar isyan etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.