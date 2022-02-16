Gündem Mustafa Sarıgül Muhalefet partileri ABD Başkanı Bidene hesap sormalı
POLİTİKA

Mustafa Sarıgül: Muhalefet partileri ABD Başkanı Biden’e hesap sormalı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Bizim hiçbir ittifakla yakınlığımız, temasımız yok. Biz milletimizle ittifak yapmaya devam edeceğiz. Siyaseti kulislerde, lobilerde, yuvarlak masalarda değil, sokakta ve halkın içinde yapmaya devam edeceğiz” dedi. ABD Başkanı Joe Biden’in “Türkiye’de iktidarı değiştirmek için muhalefet partilerine destek vermek lazım” sözlerine tepki gösterdiklerini hatırlatan Sarıgül, “Türkiye’deki muhalefet partileri korkmadan, çekinmeden, medeni cesaretimizle, bütün gücümüzle o siyasi partilerde bu hesabı sormalılar” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Mustafa Sarıgül: Muhalefet partileri ABD Başkanı Biden’e hesap sormalı
​Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Amasya’da düzenlediği basın toplantısında 6 muhalefet partisi liderinin buluşmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Mustafa Sarıgül, “Sokakta yurttaşlarımızla sorumluluğumuzun bilinci içinde siyaset yapacağız. Bizde sen, ben kavgası, pazarlık yok. Bizim koltuk derdimiz yok. Bizim derdimiz; yoksulluğun yok olması, kuyrukların ortadan kalkması ve milyonlarca yurttaşımızın huzurlu, mutlu bir şekilde evinde oturması, elektrik ve doğal gaz faturalarının geri alınmasıdır. Yuvarlak masalar daha çok kurulur” diye konuştu.

"Biz nasıl hesap sorduysak..."

ABD Başkanı Joe Biden’in “Türkiye’de iktidarı değiştirmek için muhalefet partilerine destek vermek lazım” sözlerine tepki gösterdiklerini hatırlatan TDP lideri Sarıgül, “Amerika Birleşik Devletleri başkanına biz nasıl hesap soruyorsak Türkiye’deki muhalefet partileri korkmadan, çekinmeden, medeni cesaretimizle, bütün gücümüzle o siyasi partilerde bu hesabı sormalılar” ifadelerini kullandı.

“Savunma sanayiinde yapılan çalışmalar, İHA’lar son derece önemli”

İktidar olmaları durumunda pahalılığı ’ekonomik milliyetçilik’ ile kendilerinin önleyeceğini söyleyen ve Türkiye Değişim Partisi olarak kötülemek, karalamak için yollarda bulunmadıklarını kaydeden Sarıgül, “Çare bulmak için yollardayız. Türkiyemizin hayrına, yararına olan her projeyi yoğun bir şekilde destekleriz. Mesela savunma sanayi konusunda yapılan çalışmalar son derece önemlidir ve son derece değerlidir. İHA’lar son derece önemlidir ve son derece değerlidir” ifadelerini kullandı.

  • Toplantıda, TDP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Şaban Gürbüz, İl Başkanı Ümit Gür, Gençlik Kolları Genel Başkanı Kenan Urgun ve çevre kentlerin il başkanları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Altı muhalefet partisinden Cumhur İttifakına geçmek isteyenlere kapınız açık mı?’ sorusuna yanıt verdi: Haşa öyle bir şey olur mu?
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Altı muhalefet partisinden Cumhur İttifakına geçmek isteyenlere kapınız açık mı?’ sorusuna yanıt verdi: Haşa öyle bir şey olur mu?

Brezilyada sel felaketi

Brezilya'da sel felaketi

​Ölü sayısı 34'e yükseldi.
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

Bakan Çavuşoğlu: Hastalığı hafif geçiriyorum. ​
Herkesin merak ettiği an: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu törende selamlaştı

400 milyon TL'lik yatırım

400 milyon TL'lik yatırım

​Kastamonu'ya 2 buçuk yılda yapıldı.

Teyemmümün temizliğini kanıtladı

Teyemmümün temizliğini kanıtladı

​"Arkadaşımı Allahuekber diye aradım"

​Eksi beş derecede korunuyor: Herkes görmek için akın ediyor.

1984 model otomobilin inanılmaz değişimi sosyal medyayı salladı.

Joao Pereira:
Spor

Joao Pereira: "Trabzonspor'un şampiyon olmasını istiyorum"

Trabzonspor’da 4 yıl boyunca forma giyen ve uzun süre boyunca kaptanlık görevini de üstlenen Portekizli sağ bek Joao Pereira, bordo-mavili takımın bu sezon ki başarısını ve şampiyonluk yolunda ki ilerleyişini değerlendirdi.
Altı muhalefet liderinin toplantısında İYİ Parti krizi büyüyor: 'CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz'
Gündem

Altı muhalefet liderinin toplantısında İYİ Parti krizi büyüyor: 'CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın geçtiğimiz gün Ahlatlıbel’de yaptığı toplantının yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olma uğruna tavizler vermesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i rahatsız ettiği konuşuluyordu. 6 liderin toplantısındaki Akşener krizi hakkında İYİ Parti kanadından bir açıklama daha geldi. İYİ Parti'li Bilal Karaca, “CHP bizsiz iktidarın hayalini bile kuramaz” dedi.
Mustafa Sarıgül: Muhalefet partileri ABD Başkanı Biden’e hesap sormalı
Gündem

Mustafa Sarıgül: Muhalefet partileri ABD Başkanı Biden’e hesap sormalı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Bizim hiçbir ittifakla yakınlığımız, temasımız yok. Biz milletimizle ittifak yapmaya devam edeceğiz. Siyaseti kulislerde, lobilerde, yuvarlak masalarda değil, sokakta ve halkın içinde yapmaya devam edeceğiz” dedi. ABD Başkanı Joe Biden’in “Türkiye’de iktidarı değiştirmek için muhalefet partilerine destek vermek lazım” sözlerine tepki gösterdiklerini hatırlatan Sarıgül, “Türkiye’deki muhalefet partileri korkmadan, çekinmeden, medeni cesaretimizle, bütün gücümüzle o siyasi partilerde bu hesabı sormalılar” ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.