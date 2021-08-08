Mustafa Sarıgül'den muhalefet partilerine gönderme: Yangın üzerinden siyaset yapmadık

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, başka siyasi partiler gibi yangın üzerinden siyaset yapmadıklarını, "Ülke sıkıntıya düşsün de biz oradan üç tane beş tane oy alalım" hesabı yapmadıkları değerlendirmesinde bulundu.
MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ
- Sarıgül, partisinin Ankara 1. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, "Başka siyasi partilerin yaptığı gibi yangın üzerinden siyaset yapmadık. Başka siyasi partilerin yaptığı gibi ülke batsın, yansın, ülke sıkıntıya düşsün de biz oradan üç tane beş tane oyu nasıl alırız hesabını yapmadık" diye konuştu.