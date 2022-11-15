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POLİTİKA

Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a adalar tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistanlı yöneticilerin skandal açıklamalarına tepki göstererek, adalar üzerindeki hukuki zayıflıklarının farkında olmaksızın başka ülkelerin kucağından parmak salladıklarını belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Mustafa Şentoptan Yunanistana adalar tepkisi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünde, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda gerçekleştirilen geçit töreninde önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Başka ülkelerin kucağindan parmak salladiğini görüyoruz"

Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'nde uluslararası hukuka ve Türkiye'ye karşı düşmanca tavırlar içerisinde bulunan bazı Yunanistanlı yöneticilere tepki gösteren Şentop, "adalar üzerindeki hukuki durumlarının zayıflığının farkında olmaksızın başka ülkelerin kucağından parmak salladığını görüyoruz. Türkiye, hak ve menfaatlerini hem kara vatanımızda hem Mavi Vatan'da her zaman ve her türlü vasıta ile korumaya, düşmanca ve uluslararası hukuka aykırı tutum içinde olanlara haddini bildirmeye muktedirdir" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları:

"Türk devletleri teşkilati da geçmişiyle ve geleceğiyle esasen kendi parçasi olan ailesinin bir ferdine kucak açmiştir"

  • “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, Kıbrıs meselesindeki kör düğümü çözecektir” diyen Şentop, “Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Haklı davamızı var gücümüzle savunuyoruz. Her parlamenter platformda, Cumhuriyet Meclisi'yle eş güdüm halinde Kıbrıs meselesini ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını yılmadan, usanmadan anlatıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 4 gün önce Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesi bu çabalarımızın somut bir ilk adımıdır. Bu karar bu başarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için olduğu kadar Türk dünyası için de bir milattır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti böylelikle ilk kez anayasal adıyla uluslararası bir teşkilatta bu statüyü elde etmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı da geçmişiyle ve geleceğiyle esasen kendi parçası olan ailesinin bir ferdine kucak açmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatımızda kazandığı gözlemci üyelik statüsünün hayırlı bir başlangıç olmasını temenni ediyorum.”

"Türkiye aykırı tutum içerisinde olanlara haddini bildirmeye muktedirdir"

Şentop, “Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde uluslararası hukuka, Türkiye'ye karşı düşmanca tutum içinde hareket eden bazı Yunanistanlı yöneticilerin de adalarla üzerindeki hukuki durumlarının zayıflığının farkında olmaksızın başka ülkelerin kucağından parmak salladığını görüyoruz. Türkiye hak ve menfaatlerini hem kara vatanımızda hem Mavi Vatan'da her zaman ve her türlü vasıta ile korumaya düşmanca ve uluslararası hukuka aykırı tutum içinde olanlara haddini bildirmeye muktedirdir. Bu, Türkiye açısından sadece bir zamanlama meselesidir. Üzerinde bulunduğumuz bu vatan toprakları, söylediklerimin en güzel ve en somut örneğidir” dedi.

Maraş açılımına değinen Şentop, “Son dönemde ezber bozan adımlardan bir tanesi de Maraş açılımı kararıdır. Bu karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eli kolu bağlı bekleyeceğini zanneden Rum yönetiminin huzurunu kaçırmıştır. Ancak bu kararın Rum mülk sahipleri dahil bölgede mülkü bulunan herkesi memnun edeceğini hesaba katamamışlardı. Nitekim açılan bölgeyi ziyaret edenlerin sayısının 750 bini geçmiş olması bu memnuniyetin somut bir göstergesidir. Şüphesiz ki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti baraj açılımı kararını alırken çok dirayetli bir duruş sergilemiştir.

Türkiye olarak biz de destek ve gayretlerimizi seferber ettik. Bu yöndeki güçlü irademizden geri adım atmadık, atmayacağız. Uluslararası topluma, Maraş açılımının uluslararası hukuka uygun olduğunu mülkiyet haklarına saygı gösterildiğini izah etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

"Artık çürük ipe hülya dizmenin mazereti yok"

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin, bu süreçte dünya barışını sağlamak üzere oluşturulan uluslararası kuruluşların sıfırlanan etki ve gücünün, Avrupa'nın güçlü devletlerinin gerek uluslararası ilişkilerde gerekse halklarına karşı çaresizliklerinin, çözüm üretmedeki zayıflıklarının gözler önüne serildiğini kaydederek, “İnsan hakları, hukuk, adalet, barış gibi parlak kavramların Akdeniz'de ölüme itilen göçmen çocuk ve kadınların cesetlerinde, kapısında 'Ukraynalı giremez' yazan marketlerin yıldızlarını söndüğünü gördük. Hukukun, barışın, insan haklarının yani dünyanın uluslararası kuruluşların ve Avrupalı ülkelerin ikiyüzlü politikalarına ve insafına bırakılamayacağını müşahede ettik. Artık çürük ipe hülya dizmenin mazereti yok. Batılı ülkelerin emperyalist iştihalarını örten maskeler olarak ortaya attığı içeriği boşaltılmış politik kavramlara günümüzü ve geleceğimizi bağlamanın mazereti yok. Doğu'nun İslam dünyasının, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öteki olarak tanımlandığı, gözümüzün içine sokularak yapılan haksızlık ve adaletsizliklerin çifte standartların artık gözümüzü açması lazım” açıklamasını yaptı.

Yunanistan'da 'Türk ordusu' paniği: Atina'nın satın alabileceği yeni silahları sıraladılar
FOTOĞRAF 8
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Atinanın Ege ve Akdenizde Türkiyeyi kışkırtma hamleleriyle iki ülke arasında gerilim had safhaya çıkarken , Yunan basınında dikkat çeken bir haber yayınlandı.
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Yunanistanın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Atina yönetiminin Türkiyeye karşı satın alabileceği savaş uçakları, savaş gemileri ve diğer savunma sanayi araçlarını derledi.
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Yunanistanın özellikle 2020de Doğu Akdenizde meydana gelen gerilim sonrasında 2021 yılını yeni savaş araçları almaya harcadığına da vurgu yapıldı.Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında imzalanan anlaşma ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanlarında iş birliği ve stratejik ortaklığın geliştiğine dikkat çekilirken 3 adet Belharra fırkateyni alınmasının kritik bir önemi olduğu belirtildi.
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FRANSA VE ALMANYADAN SİLAH ALIMIYunanistanın, Fransadan 24 adet Rafale savaş uçağı aldığı hatırlatılırken, bu satın almanın devam etmesinin beklendiği de belirtildi. Yunan medyasına konuşan askeri kaynaklar, Ankaranın bu durumdan rahatsız olduğunu ve Parisin Yunanistana silah ve mühimmat ile birlikte gelişmiş teknoloji vermesinden memnun olmadığını da öne sürdü.
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Haberde, Miçotakisin Avrupalı ülkelerle işbirliğinde ısrarcı olduğu da aktarılırken Alman yapımı zırhlı Marder araçların yanı sıra Alman-Hollanda yapımı MEKO tipi fırkateynlerin de satın alınmasının gündemde olduğu belirtildi.
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Yunanistanın donanmaya büyük önem verdiği de belirtilirken yeni korvet tipi savaş gemisi satın alınmasının da gündemde olduğu aktarıldı.
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ATİNA, DAHA FAZLA SİHA SAVAR ALMAK İSTİYORYunanistanın son dönemde İsrail ile de stratejik ortaklığını artırdığı belirtilirken, Spike NLOS tanksavar füze sisteminin satın alınmasına onay çıktığı ve İsrail yapımı iki adet Heron insansız hava aracının da satın alınması için anlaşma yapıldığı ve bu anlaşmanın genişleyebileceği de duyuruldu. Atinanın ayrıca, İsrailden daha fazla İHA ve SİHA-savar satın almak için İsraille iletişimde olduğu aktarıldı.
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ABDYLE İLİŞKİLER DAHA GÜÇLÜTa Neadaki haberde, Atina yüzünü silahlar için Avrupaya dönse de Yunanistan-ABD ilişkileri eskisinden çok daha güçlü. Bu hükümet yetkilileri, Dışişleri Bakanlığından yetkililer ve ABDliler tarafından da dile getiriliyor. Atinanın en popüler talebi F-35 satın almak denildi. F-35lerin yanı sıra 83 adet F-16nın yenilenmesinin de gündemde olduğu aktarıldı.
Yunanistan'da 'Türk ordusu' paniği: Atina'nın satın alabileceği yeni silahları sıraladılar
Türkiye'nin savunma sanayii alanında geliştirdiği teknolojilerle donatılan Türk ordusu Yunanistan'ın gözünü korkutuyor. Miçotakis yönetimi özellikle İHA ve SİHA'lara karşı önlem almanın yollarını arıyor. Ege ve Akdeniz'de her seferinde Türk ordusunu karşısında bulan Atina, çareyi yeni silahlar almakta buldu. Yunan gazetesi Ta Nea, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı satın alabileceği yeni silahları sıraladı. Bunların arasında; Belharra fırkateyni, MEKO tipi fırkateynlerin, SİHA savarlar, F-35'ler ve modernize edilmiş F-16'lar da bulunuyor.
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