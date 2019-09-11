Muş'taki operasyonda 3 terörist öldürüldü

Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
3 terörist etkisiz
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Muş Şenyayla kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen hava destekli operasyonda 3️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Muş Şenyayla kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen hava destekli operasyonda 3️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.