Gündem Muştaki operasyonda 3 terörist öldürüldü
MUŞ

Muş'taki operasyonda 3 terörist öldürüldü

Muş'un Şenyayla kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

Haber Merkezi AA
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Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

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