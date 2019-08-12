Gündem ABDli askerler Türkiyede
POLİTİKA ŞANLIURFA

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li askerler Türkiye'de

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaştığını açıkladı. Bakanlık, merkezin önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesinin planlandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'li askerler. Fotoğraf: Arşiv.
ABD'li askerler. Fotoğraf: Arşiv.

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, merkezle ilgili olarak 6 kişilik ABD'li askeri heyetin kente ulaştığını duyurdu. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Müşterek Harekat Merkezi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır" mesajı da paylaşıldı.
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