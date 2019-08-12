ABD'li askerler Türkiye'de

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, merkezle ilgili olarak 6 kişilik ABD'li askeri heyetin kente ulaştığını duyurdu. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Müşterek Harekat Merkezi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır" mesajı da paylaşıldı.