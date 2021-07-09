Gündem Müşteri zannettiği polislerden para isteyen değnekçiye suçüstü
İSTANBUL

Müşteri zannettiği polislerden para isteyen değnekçiye suçüstü

Kadıköy'de sokaklarda korsan otoparkçılık yapan şüpheli, müşteri zannettiği sivil trafik polislerine sokak üzerinde para karşılığı park yeri gösterdi. Araçlarını park ettikten sonra kimliklerini açıklayan ekipler, şüpheli Mustafa Selçuk B'yi gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Müşteri zannettiği polislerden para isteyen değnekçiye suçüstü
​O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından Kadıköy, Caddebostan Sahil Yolu, Funda Çıkmazı Sokak üzerinde bir kişinin korsan otoparkçılık yaptığını tespit etti. Bunun üzerine müşteri kılığına giren sivil trafik polisleri sokağa gittiklerinde bir şüpheli onları karşıladı. Müşteri zannettiği polislere park yeri tarif eden şüphelinin görüntüleri kameralar tarafından görüntülendi. Araçlarını park ettikten sonra kimliklerini açıklayan sivil trafik polisleri şüpheli Mustafa Selçuk B'yi gözaltına aldı.

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Şüpheli, Karayolları Trafik Kanununun 79. maddesi (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) gereğince adli işlem başlatılması için Göztepe Polis Merkezi'ne teslim edildi.

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Değnekçinin müşteri kılığına giren polise suçüstü yakalandığı anlar kamerada
OYNAT 00:54
Değnekçinin müşteri kılığına giren polise suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Kadıköy'de müşteri kılığına giren polis, değnekçilik yapan Mesut B.'yi yakaladı. O anlar kameraya yansırken, Mesut B. hakkında adli işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, değnekçilere operasyon düzenledi. Fener Kalamış Caddesi, Fenerbahçe Yelken Kulübü yanında bulunan boş arsaya park eden araçlardan ücret talep ettiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, müşteri kılığına girdi.

Sivil polislerden para talep eden Mesut B. suçüstü yakalandı. Mesut B. hakkında, Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.


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