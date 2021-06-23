Gündem Mutabakata uymayan Yunanistana Türkiyeden NAVTEXli yanıt
POLİTİKA

Mutabakata uymayan Yunanistan'a Türkiye'den NAVTEX'li yanıt

Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'na uymayan Yunanistan, mutabakata aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı- Bunun üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde, 22 Haziran tarihli seyir duyuruları (NAVTEX) ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan etti

Haber Merkezi AA Diğer
Mutabakata uymayan Yunanistana Türkiyeden NAVTEXli yanıt
Arşiv

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan arasında 1988'de imzalanan Atina Mutabakat Muhtırası ile yoğun turizm sezonunun olduğu 15 Haziran - 15 Eylül döneminde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması ve askeri eğitim sahası ilan edilmemesi karara bağlandı.

  • Mutabakat muhtırası ile tesis edilen Moratoryum periyodunu dikkate alan Türkiye, 2021 yılı harekat-eğitim faaliyetleri planlanmaları sırasında 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında, Ege Denizi uluslararası sularda saha ilanı yapmadı.

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Silahlandırılan adalara karşı Lozan'a vurgu yapıldı
DÜNYA
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Silahlandırılan adalara karşı Lozan'a vurgu yapıldı

Mutabakata uymadılar

Yunanistan ise mutabakata uymayarak, bu sene için Moratoryum ile belirlenen dönemi de kapsayacak şekilde eğitim/tatbikat sahası ilan etti. Türkiye'nin, Moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan, ilan ettiği sahalarda Moratoryuma uyma yönünde bir değişiklik yapmadı. Yunanistan'ın Moratoryumu ihlal eden uygulamalarını yakından takip eden Türkiye için mütekabiliyet çerçevesinde, aynıyla mukabele etmek zorunluluğu doğdu. Bunun üzerine Türkiye tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan seyir duyuruları ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan edildi.

Türkiye'den yeni Navtex kararı: 29 Kasım'a kadar uzatıldı
GÜNDEM
Türkiye'den yeni Navtex kararı: 29 Kasım'a kadar uzatıldı

En uzun Navtex
DÜNYA
En uzun Navtex
Abone Ol Google News
Görenler şaşırıyor

Görenler şaşırıyor

​Şehrinde bu işi yapan tek kadın...
Guinnesse hazırlanıyor

'Guinness'e hazırlanıyor

İşçiler bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyor.
Her zaman ulaşılır olun

​Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına hitap etti.

​Ünlü isimlerden aşı için önemli çağrı.

​Türkiye Ege Denizi'nin uluslararası sularında Navtex ilan edildi.

​Sağlık çalışanları için önemli gelişme.

​Bingöl'de üreticilerin tatlı telaşı başladı.

​Rus turist tamam sıra İngiliz'de.

Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu
Gündem

Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu

CHP medyasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Artı1 TV'yi kimin kurduğunu sorup, “Dürüst ve güvenilir(!) gazeteciler niye bundan bahsetmiyor” diye sorunca Uğur Dündar çılgına dönmüş "Karşıma çıkma, fena yaparım" diye konuşmuştu. Şimdi de Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı bomba bir iddia ortaya attı. Ataklı yayınladığı videoda, Artı1 TV için CHP'den toplanan 40 milyon liranın başka bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını ileri sürdü.
İHH'dan iddialara yanıt: 'Çamur at izi kalsın' saikiyle hareket ediliyor
Gündem

İHH'dan iddialara yanıt: 'Çamur at izi kalsın' saikiyle hareket ediliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, '10 Ekim Katliamı' davasının duruşmasında tanık tarafından verilen ifadelere yanıt olarak kamuoyu açıklamasında bulundu. Vakıf, ''10 Ekim Katliamı davasının duruşmasında tanık tarafından verilen ifadeler çarpıtılarak vakfımızın İŞİD’e yardım ettiği iftirasında bulunulmuştur'' diyerek ''Bahse konu sosyal medya paylaşımları ya da haber içeriklerine bakıldığında, “Çamur at izi kalsın” saikiyle hareket edildiği, vakfımızla terör örgütleri arasında bağ kurulmaya çalışıldığı, yapılan yardım çalışmalarının bölgedeki insanlara yönelik değil de sanki illegal yapılara yönelik gerçekleştirildiği izlenimi verilmeye çalışılmaktadır'' ifadelerini kullandı.
Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti
Dünya

Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti

Yunanistan'da doktorlar ve sağlık çalışanları, "kemer sıkma" önlemlerini ve çalışma koşullarını protesto etmek için iş durdurma eylemine gitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.