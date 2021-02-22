Gündem Mutasyonlu virüs görülen Zonguldak caddelerinde korkutan yoğunluk
ZONGULDAK TÜRKİYE

Mutasyonlu virüs görülen Zonguldak caddelerinde korkutan yoğunluk

Zonguldak'ta, 16 kişide mutasyonlu virüs görülmesinin ardından tedbirlerin elden bırakılmaması açıklamalarına rağmen kısıtlama sonrası haftanın ilk gününde kent merkezinde ki yoğunluk dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA DHA
Zonguldak’ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu sabah saatlerinde sona ermesiyle birlikte kent merkezinde yoğunluk yaşandı.
Zonguldak’ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu sabah saatlerinde sona ermesiyle birlikte kent merkezinde yoğunluk yaşandı.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, geçen cuma günü Zonguldak'ta 16 kişide mutasyonlu virüs vakasının görüldüğünü açıkladı.

İHA

Güner, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

İHA

Vali Mustafa Tutulmaz da Batı Karadeniz'de ki en yüksek vaka sayısına ait kentin Zonguldak olduğu yönünde açıklamalar yaptı.

İHA

Açıklamaların ardından haftanın ilk gününde ise kent merkezinde ki yoğunluk dikkat çekti.

İHA

Bazı vatandaşlar, kar yağışının ardından havanın ısınması ve maaş günü nedeniyle yoğunluk yaşandığını söylerken bazı vatandaşlar ise her hafta aynı yoğunluğun yaşandığını ifade etti.

İHA

Kemal Sönmez, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, "Herkesin birbirinden uzak seviyede olması lazım. Ben korunup da sen ağzını açarsan bu olmaz. Bazı kişiler maske takmıyor ve polise karşı koyuyor. Bakıyorum gençler polise posta koyuyor. Ben buna birçok kez rastladım" dedi.

İHA

Uzun bir aradan sonra kent merkezine indiğini söyleyen Nazife Zaman ise halkta biraz gevşeme gözlemlediğini söyledi.

İHA

Son günlerde kimsenin tedbirlere uymadığını ifade eden Zaman, şöyle dedi:

"Denetimleri daha sıkı tutmak lazım. Denetimler zayıf gibi geliyor bana. Biz korkuyoruz, evden çıkmıyoruz. Tedbirimiz de alıyoruz. Benim çevrem uyuyor ama bakıyorum özellikle televizyonlara baktığımda uymayan çok. Tatilde olanları görüyoruz. Devletin biraz daha işi sıkı tutması gerekiyor. Gevşeklik var."

İHA

Zonguldak'ta bir kadın karantinayı ihlal edip valilik binasına girmeye çalışırken yakalandı
KORONAVİRÜS
Zonguldak'ta bir kadın karantinayı ihlal edip valilik binasına girmeye çalışırken yakalandı

Zonguldak'ta vaka sayıları alarm vermeye başladı: Kentte yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu
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Zonguldak kent merkezi ve ilçelerinde koronavirüs vakalarındaki hızlı artış dikkat çekiyor. 600 bin nüfuslu kentte, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın vaka sayısındaki artış nedeniyle hastanelerde yoğun bakım üniteleri, yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaya başladı.
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Türk Kızılay'ın maske bağışı sırasında konuşan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Tosun, kent genelindeki hastanelerin yoğun bir dönemden geçtiğini söyledi.
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Halkı tedbirleri daha sıkı uygulamaya davet eden Tosun, Türkiye çapında yoğunluğu görüyorsunuz. Zonguldak ilimiz ve hastanemiz çok yoğun. Zonguldak ilinde yoğun bakım olarak neredeyse yüzde 50'ye yakın kapasiteyle yüzde 100 doluluk oranında çalışmaktayız. Vatandaşların pandemi döneminde hassasiyetlerinin çok daha artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakanlığımız da açıkladı, tedbirlerin ağırlaşacağı malum. Bu arada sağlıkçılarımızın yükü bir iken ona çıktı. Sağlıkçıların bulaş riski vatandaşlara göre 10-15 kat fazla. Onun için bazı aksaklıklar olabiliyor. Acilde hastalar bekleyebiliyor ama şu ana kadar çözümsüz bir durum olmadı. Planlamalar yapılıyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. dedi.
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Vatandaşlardan Murat Coşgun, kısıtlamaların daha sert uygulanması gerektiğini ifade ederek, İnsanlar dikkat etmesi gerekiyor. Son zamanlarda bölgemizde çok artış var. Eskisinden daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci bir dalgayı yaşıyoruz. dedi.
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Fatma Çolak ise, halkın tedbirlere uymadığını söyleyerek, İnsanlarımız çok dikkatsiz. Maskeler kollarında, ellerinde. Bunu takmadığımız sürece hiçbir zaman düzelmez bu. Alışveriş merkezilerinde insanlar birbirine sürtünüyor. Sokaklarda durum kötü diye konuştu.
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Bu arada, kent genelinde son 7 günde yapılan denetimlerde 29 iş yerine uyarı, 8 iş yerine ikinci uyarı ve ceza, 41 iş yerine izolasyon cezası kesildi.
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Karantina altında olanlar ise 18 bin 168 kez denetlendi.
Zonguldak'ta vaka sayıları alarm vermeye başladı: Kentte yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu
Zonguldak'ta vaka sayılarındaki artış alarm vermeye başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun, "Zonguldak genelindeki hastanelerde de yoğun bakım üniteleri, yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaya başladı" dedi.


Şehirde panik: Bir mahallede giriş çıkışlar kapatıldı
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Kilimli ilçesi Hacıoğlu Mahallesi İsmet Paşa Sokak'ta yaşayan 3 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 3 kişiden alınan örnekleri, mutasyonlu virüs şüphesi üzerine laboratuvara gönderdi. Bu kişilerin yaşadığı sokak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
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Sokağa giriş ve çıkışlar polis ekiplerince kapatıldı. Hacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yalçın Dursun, sokakta toplam 4 binadaki 16 kişinin karantina altına alındığını söyledi.
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Hastanede yatan ve ona refakatçi olan hemşire yakını ile geçmiş olsun ziyaretine giden bir komşularında koronavirüs tespit edildiğini ifade eden Dursun, H.A. isimli engelli vatandaşımız hastane ameliyat oldu. Onun baldızının kızı hemşire İstanbul'da. Ona refakatçi olarak geliyor. Eve geliyorlar taburcu olunca. Evde rahatsızlanıyorlar. Virüs şüphesiyle karantina altına alınıyorlar. 4 bina 7 daire karantina altında şu anda. Mutasyonlu virüs olup olmadığı şu an belli değil dedi.
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Sokağın önlem amaçlı kapatıldığını belirten Dursun, Vatandaşlarımız buradan geçişlerine, güzergahlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Ekipler de burada önlem aldı. Komşusu onlara geçmiş solsun ziyaretine gitmiş. Durumları şu an iyi. Gribal enfeksiyon gibi atlatıyorlar şu an. İnşallah başka bir şey olmaz. Mutasyonlu virüs olma şüphesinden burayı karantina altına aldılar diye konuştu.
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Çatalağzı Belediyesi de anonslar yaparak karantina altındaki sokağa giriş ve çıkışların kapatıldığını, halkın tedbirli olmaları uyarısı yaptı.
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Zonguldak'ta mutasyonlu virüs şüphesiyle bir sokak karantinaya alındı
Şehirde panik: Bir mahallede giriş çıkışlar kapatıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde koronavirüse yakalanan 3 kişinin yaşadığı sokak, mutasyonlu virüs şüphesi üzerine karantinaya alındı.


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