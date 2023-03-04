Müteahhitlerin gözaltı süresi dört güne çıkarıldı

120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi 4 güne çıkartılmıştı. 128 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu suçlara ‘Kasten öldürmenin ihmali davranışla gerçekleşmesi’, ‘taksirle öldürme’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçları da eklendi.