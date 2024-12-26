Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Müteahhitlerle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de: Tecrübe ve ekonomik yeterlilik ön plana çıkıyor

Müteahhitlerle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de: Tecrübe ve ekonomik yeterlilik ön plana çıkıyor

12:1926/12/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre müteahhitler, ekonomik yeterlilikleri ve tecrübeleri nispetinde iş alabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre müteahhitler, ekonomik yeterlilikleri ve tecrübeleri nispetinde iş alabilecek.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğinde, müteahhit yeterlilik kriterlerine ilişkin düzenlemelere gidildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan
"Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik"
, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Müteahhitlikte ilgili düzenlemeleri içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tecrübe esas alınacak

Söz konusu yönetmeliğe göre, müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları yüzde 50 oranında artırılacak. Böylece müteahhitler, ekonomik güçlerine göre
tamamlayabilecekleri işleri alacak.
Yeni müteahhitliğe başlayacakların üstlenebilecekleri iş büyüklüğünde yüzde 15 civarında azaltmaya gidilerek
iş alabilme kriterlerinde "tecrübeye göre iş" anlayışının benimsenmesi sağlanacak.

Düzenlemeyle ulusal yeşil bina sertifikası alan projeleri hayata geçiren müteahhitlere yüzde 5 ek puan verilerek,
yeşil dönüşüme katkıda bulunulacak.



#müteahhit yeterlilik kriterleri
#Resmi Gazete
#Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliği

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayımlandı