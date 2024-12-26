Müteahhitlerle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de: Tecrübe ve ekonomik yeterlilik ön plana çıkıyor

Söz konusu yönetmeliğe göre, müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları yüzde 50 oranında artırılacak. Böylece müteahhitler, ekonomik güçlerine göre

tamamlayabilecekleri işleri alacak.

Yeni müteahhitliğe başlayacakların üstlenebilecekleri iş büyüklüğünde yüzde 15 civarında azaltmaya gidilerek