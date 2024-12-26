Müteahhitlerle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de: Tecrübe ve ekonomik yeterlilik ön plana çıkıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre müteahhitler, ekonomik yeterlilikleri ve tecrübeleri nispetinde iş alabilecek.
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğinde, müteahhit yeterlilik kriterlerine ilişkin düzenlemelere gidildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan
"Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik"
, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tecrübe esas alınacak
Tecrübe esas alınacak
Söz konusu yönetmeliğe göre, müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları yüzde 50 oranında artırılacak. Böylece müteahhitler, ekonomik güçlerine göre
tamamlayabilecekleri işleri alacak.
Yeni müteahhitliğe başlayacakların üstlenebilecekleri iş büyüklüğünde yüzde 15 civarında azaltmaya gidilerek
iş alabilme kriterlerinde "tecrübeye göre iş" anlayışının benimsenmesi sağlanacak.
Düzenlemeyle ulusal yeşil bina sertifikası alan projeleri hayata geçiren müteahhitlere yüzde 5 ek puan verilerek,
yeşil dönüşüme katkıda bulunulacak.
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