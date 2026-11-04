Mutfak yangınında panikleyen yaşlı kadın kolunu kırdı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yemek yaptığı sırada mutfağında yangın çıkan ve pencereyi açmak isterken dengesini kaybederek düşen yaşlı kadının kolu kırıldı.

Ocaktan düşen tencere panikletti

Edinilen bilgilere göre, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 50. Sokak’ta bulunan bir sitenin ikinci katındaki dairede yaşayan 68 yaşındaki Naciye K., mutfakta yemek yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfakta yükselen alevleri gören kadın, dumanı tahliye etmek amacıyla pencereyi açmak istedi. Bu sırada ocaktaki tencerenin devrilmesiyle yemek etrafa dökülürken panikleyen Naciye K. dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonucu kadının kolunun kırıldığı öğrenildi.

Yangın söndürüldü, kadın hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Naciye K., ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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