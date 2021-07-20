​Mutlaka aşı olalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla görüntülü kutlama mesajı yayımladı. Aşılamada, dünya ortalamasına göre gayet iyi bir seviyede olduğumuzu ifade eden Erdoğan, “Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum” dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma sunmayı umuyoruz

VAKALAR ARTIYOR

KKTC’ye giderken Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi’nde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan burada da vakalardaki artışa dikkat çekti. Erdoğan, “Dükkanlar, açılsın lokantalar açılsın. Buralarda artık çalışmalar başlasın’ denildi. Biz de bunları kaale aldık ve açılması noktasında bu adımı attık. Attık da ne oldu? Hemen rakamlar, oranlar yükselmeye başladı. Vefat sayılarında bir düşüş oldu ama dün itibarıyla tekrar vefat sayıları da ciddi manada arttı, yanılmıyorsam 77’ye falan çıktı. Öbür tarafta tabii çok daha önemlisi rakam 7 binleri tekrar yakaladı.”

“Bu, bizim için bir tehdittir. Bu tehdide fırsat vermemek gerekiyor. Aşı konusunda ise aşının önünü zaten şu anda açmış bulunuyoruz. Aşı olmayanlar aşısını muhakkak yaptırmalı. Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle aşıda ihtiyaç veya ‘Dışarıdan gelir mi gelmez mi?’ böyle bir sıkıntıya girmeden çözmüş olacağız. Sağdan soldan yapılan olumsuz propagandalara kanmadan aşılarımızı da yaptırmalıyız. O bizim için önemli bir teminattır, garantidir.”

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İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ÖĞRENSİNLER

AB Adalet Divanı’nın başörtüsü kararına ilişkin soru üzerine, Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “Adalet Divanı’nın ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı’yla yakından uzaktan alakası yok. Bunların Adalet Divanı olduklarını ispat edebilmeleri için önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz. Bunların bir defa bunu öğrenmeleri lazım.”

TALİBAN İŞGALİ BIRAKMALI

Erdoğan, “Türkiye’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanının güvenliğini sağlaması” ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı: “Taliban’ın yapmış olduğu açıklamalarda ‘Türkiye’yi istemiyoruz’ gibi ifadeler yok. Türkiye’deki yönetimin ne konumda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor. Bu adımları atarken bizim Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var ve bu planlarımızın da gereğini yerine getiriyoruz. Taliban’ın şu anda Afganistan’daki bizce yaklaşımı bir Müslümanın bir başka Müslüman’a yaklaşımı değildir. Burada Taliban’ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Biz de Türkiye’den Taliban’a sesleniyoruz; Bu işgal hareketini, kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım ve bir an önce Afganistan’ın genelinde barışın egemen olduğunu dünyaya göstermek lazım.”