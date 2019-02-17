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BURSA

Yolun bittiğini görmeyince araba merdivenlerde asılı kaldı

Müze ziyareti kötü bitti: Yolun bittiğini fark etmedi

Bursa'nın İznik ilçesinde ailesiyle birlikte müzeyi gezmeye gelen sürücü, yolun bittiğini fark etmeyince, otomobil merdivenlerde askıda kaldı. Otomobil çevre sakinleri tarafından kurtarılırken, aile müzenin kapalı olduğunu öğrenince ikinci bir şok yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Merdivenlerde asılı kalan araba.
Merdivenlerde asılı kalan araba.

Kent merkezinden gezi için ilçeye gelen 5 kişilik aile, İznik Müzesi'ne gitmek için Müze Sokak'a girdi.

Ailenin içerisinde bulunduğu 16 EH 570 plakalı otomobilin sürücüsü, yolun bittiği noktada merdivenleri fark etmedi. Otomobil, düştüğü merdivenlerde askıda kaldı.

Uyarı olmamasına tepki gösterdi

Otomobilden inen sürücü, herhangi bir uyarı levhası bulunmamasına tepki gösterdi. Otomobil, vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Aile müzeyi gezmek için geldiklerini belirtti.

Çevre sakinleri ise müzenin kapalı olduğunu söyleyince, aile ikinci bir şok yaşadı.

  • Olaya şahit olan Hat Sanatçısı Yalçın Öztürk, "Burada meydana gelen 4'üncü olay bu. Bir uyarı levhası da yok. Bir de müzenin kapalı olduğunu öğrendiler. O zaman da şok üstüne şok yaşadılar" dedi.
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