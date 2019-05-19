Müzeler film platosuna dönüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi kente kazandırdığı müzeleri sürekli yaşayan mekanlar haline dönüştürmek amacıyla yaptığı birbirinden farklı etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen ‘Seç Müzeni, Çek Hikayeni, Kazan Ödülünü’ temalı Bursa ili liselerarası video çekimi yarışmasıyla gençlerin ilgisini müzelere çekmek, müzelerin popüler mekânlar haline dönüşmesini sağlamak ve gençlerin hayal gücünü kullanmalarına fırsat vererek geleceğin görsel sanatçılarının bakış açısı ile müzelerin ve müze eserlerinin tanıtımının sağlanması amaçlanıyor.

28 MAYIS SON GÜN

Başvuruların 28 Mayıs günü saat 18.00’a kadar devam edeceği yarışmada liseliler, mekan olarak Bursa Kent Müzesi, Hünkar Köşkü Müzesi, Karagöz Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Bursa Bıçak Müzesi, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi, Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, Arkeopark Açık Hava Müzesi, El Nakışları Müzesi, Muradiye Mezar Taşları Müzesi ile Muradiye Medresesi Kuran ve El Yazmaları Müzesi’ni kullanabilecek.

HALK OYLAYACAK

Yarışmada yer alacak videolar 31 Mayıs 2019’da Bursa Müze youtube hesabından yayınlanıp, halk oylamasına sunulacak. Beğeni sayılarının kriter olarak ele alınacağı yarışmada halk oylaması 11 Haziran günü saat 18.00’da bitecek ve daha sonra seçici kurul değerlendirmesini yapacak. Dereceye giren eserlerin açıklanacağı ödül töreni ise 14 Haziran’da yapılacak. Başvuran katılımcıların video eserlerini iletecekleri bursamuzeleri@gmail.com adresine gönderecekler.

CAZİP ÖDÜLLER

Başvuru koşullarını ve uygunluk kriterlerini sağlayan eserler, belirtilen tarihler arasında Bursamüze youtube kanalı resmi hesabından paylaşılacak ve yüzde 50 halk oylaması (Beğeni sayısı), yüzde 50 seçici kurul kararıyla değerlendirilecek. Seçici kurul, 2 kişi Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden, 1 kişi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, 1 kişi akademisyen, 1 kişi sosyal medya uzmanı, 1 kişi kameraman ve 1 kişi sanat tarihçisi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşacak. Birinciye popüler aksiyon kamerası, ikinciye akıllı telefon ve üçüncüye de kameralı mini drone hediye edilecek.

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Haydi gençler yarışmaya

Görüntü çekmeye meraklı tüm liselileri yarışmaya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa, tarihi, kültürü ve ev sahipliği yaptığı medeniyetlerle beraber gerçekten çok özel bir şehir. Büyükşehir belediyesi olarak tüm bu özellikleri müzelerle taçlandırmış oluyoruz. Arzu ediyoruz ki müzelerimiz halkımız ve gençlerimiz tarafından sahiplenilsin. Bu hedefle ‘seç müzeni, çek hikayeni, kazan ödülünü’ temalı liselerarası video çekimi yarışmasını başlatmış bulunuyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak, müzelerimizin bilinirliliğini artırmak ve gençlerimiz nezdinde Bursa’mızın tarihine ve kültürüne sahip çıkmak. Bursa’da eğitim gören tüm lise öğrencileri yarışmaya katılabilecek. Ben tüm liseli gençleri yarışmaya katılmaya davet etmek istiyorum” dedi.