Bakan Soylu: Müzik yasağı kararını değerlendireceğiz

10 ayrı ilde Genç Memur-Sen’in oluşturduğu 270 kişilik bir gönüllü kadronun oluşturulduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın,

“Ekibimiz bugün Allah’ın izniyle akreditasyon töreninde artık akredite olarak sahada milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek. İsteriz ki hiçbir zaman görev yapabilecekleri bir zemin oluşmasın. Afet, felaket oluşmasın ama hayatın gerçeği. İklim değişiyor, şehirler büyüyor, nüfus artıyor, seller, yangınlar meydana geliyor. Dolayısıyla bizim önleyici tedbir olarak hazırlığımızı tamamlamamız, hazır ekipler halinde milletimize hizmet etmemiz önemli” ifadelerini kullandı.

“Son 4 yılda dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz”

Türkiye’nin dünyanın en zengin ülkesi olmamasına rağmen son 4 yılda en çok yardım yapan ülkesi olduğunu ifade eden Soylu, “Amerika, Avrupa bizden daha zengin. Konuştukları zaman mangalda kül bırakmıyorlar ama son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz. Bizim için madalyaların en şereflisidir. Bizim için muhafazaların en güzelidir. Onun için Allah’a şükürler olsun bu istikamette aynı ölçüde devam etmeliyiz” dedi.

REKLAM

“İnsanların ölümünü Hollywood senaryosu seyreder gibi seyrederseniz karar almakta zorlanırsınız ve hareket etmekte zorlanırsınız”

Rusya ile Ukrayna arasındaki durumu savaş olarak nitelendirmenin doğru olacağını belirten Soylu, “Bunu gördüğümüzde ‘Dünya beşten büyüktür’ sözünün ne kadar büyük bir anlam taşıdığını, tam da bir gerçeklik üzerine oturduğunu, Cumhurbaşkanımızın sadece söylediği sözle değil, ortaya koyduğu cümlelerle değil, tavır ve hal hareketleri ile değil, aslında bir itirazını haykırarak dile getirdiğini, dünyayı uyandırmaya çalıştığını, gittikleri istikametin doğru bir istikamet olmadığını, dünyada mazlumları ellerinin tersiyle kenara itmenin ve onlara söz hakkı vermemenin biz adaletsizlik bedeli olarak o ülkelerde yansıyacağını ifade etmek istemiştir.

Bugün bunu görüyoruz. Çocukların, yaşlıların ve o ülkede bulunanların bir savaş karşısında nasıl zor bir duruma düştüklerini bütün dünya takip etmektedir. Ama ‘Dünya beşten büyüktür’ derken Birleşmiş Milletler’in bu konuda yetersizliğini ve yetkisizliğini ortaya koyarken, NATO’nun bu konuda irade yoksunluğu yaşadığını değerlendirirken ve belirtirken illa böyle acı sonuçlarla karşılaşmamız gerekmezdi.

Siz Suriye’de, Filistin’de, Yemen’de, Afganistan’da bunlarla karşı karşıya kalacaksınız, tiyatro seyreder gibi, Hollywood senaryosu seyreder gibi insanların ölümünü seyredeceksiniz, kılınızı kıpırdatmayacaksınız, ‘-mış gibi’ yapacaksınız, ‘-mış gibi’ yaparsanız, şimdi de hareket etmekte zorlanırsınız, karar almakta zorlanırsınız, vicdanınızı harekete geçirmekte böyle zorlanırsınız.

Gece saat 24.00’ten sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin de Soylu, “Bütün bunları Sağlık Bakanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız ile değerlendireceğiz” diye konuştu.