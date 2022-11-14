Müzisyen Onur Şener cinayeti: Beş şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Onur Şener, 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parça nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, tutuklanırken Gözde G. ile Jale E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA



İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianameye göre; şüpheliler İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale E. ve Gözde G., 2 Ekim gecesi olayın yaşandığı Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti. Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Şener, daha sonra bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye çıkarak orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada şüphelilerden İlker Karakaş, sahneye yaklaşarak, istek parça talebinde bulundu. Şener ise programının bittiğini söyledi. Çıkan tartışma, diğer müşterilerin araya girmesiyle sonlandı. Bunun üzerine İlker Karakaş ve diğer şüpheliler bardaklarıyla dışarıya çıktı. Şüpheliler, bir süre sonra evine gitmek üzere iş yerinden çıkan maktul Şener ile ikinci kez tartışmaya başladı ve kavga çıktı. İlker Karakaş'ın elindeki bardakla Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği, tanık ve diğer şüphelilerin beyanlarına yansıdığı belirtildi.

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DHA

BEŞİ İÇİN DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda, Şener'in boyun bölgesindeki delici ve kesici alet yarası nedeniyle öldüğü belirtildi. Ayrıca 5 şüphelinin de üzerinde Şener'in kan izi bulunduğu, yine hepsinin tırnaklarında Şener'in DNA'sının tespit edildiği iddianamede yer aldı. Birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen 5 şüpheli hakkında 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler, iddianamenin kabul edilmesi halinde Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

GÜNDEM Onur Şener cinayetinde tutuklama kararı

FOTOĞRAF 20 Ankaranın Çankaya ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında şarkıcı Onur Şenerin öldürülmesine ilişkin meydana gelen olayda yeni detaylar belli oldu. İstek şarkı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavganın, karaoke sırasında şüpheli İlker Karaaslanın, karaoke yapan Onur Şenerin yanına giderek şarkıyı mırıldandığı, bu sırada Şenerin siz söyleyin demesi üzerine Karaaslanın sesim kötü cevabını vermesi üzerine tartışmanın başladığı ortaya çıktı. Sabahın haberine göre, İlker Karaaslan emniyette verdiği ifadesinde, sahnede olan Onur Şenerin yanına giderek söylediği şarkıya eşlik ettiğini Şenerin siz söyleyin demesi üzerine tartışma başladığını söyledi. Karaaslan, Karaoke şeklinde fonda müzik çalıyordu. Ben de şarkıya eşlik etmek için sahneye yaklaştım ve şarkıyı söylemeleri için teşvik etmek amacıyla sözlerini mırıldandım. Semih de bu esnada yanımdaydı, tanımadığım kadınlardan biri mikrofonu uzattı Al o zaman şarkıyı sen söyle dedi. Karaaslan ne olduğunu anlamadığını, bu sırada Şenerin ayağa kalkarak küfür etmeye devam ettiğini söyleyerek, Semihe hadi gidelim buranın tadı kaçtı dedim. Semihle masamıza dönerken Onur peşimizden gelerek küfür ve hakarete devam etti. Gözde ile Jale araya girdi. Onur kızlara hitaben ne işi var bu varoşların burada dedi. Biz olay büyümesin diye bardaklarımızı alarak dışarı çıktık. Yanımıza çalışan bir erkek geldi ona yapılanların terbiyesizlik olduğunu anlattım O da hak verdi ve mekan adına özür diledi. Arkadaşlarımla olduğumuz sırada Onur üzerimize doğru küfür ve hakaret ederek geldi. Kızlara saldıracağını düşündüğüm için elimdeki bardağı Onura doğru savurdum. Bardağın çarpıp çarpmadığını hatırlamıyorum diye konuştu. Yaşanan cinayet geniş yankı uyandırdı. Ünlü isimlerden mesaj yağmıştı. Konuyla ilgili hükümet harekete geçmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, müzisyen Onur Şener cinayeti ile ilgili, Üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Burada Genel Başkanımız, MYK’mız adına acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Arkadaşlarımız aileyi ziyaret edecek, yanlarında olacaktır. Bu cinayetin canavarca hislerle yapıldığı çok açık. Bütün dava sürecini yakından takip edeceğiz dedi. Onur Şener cinayetinde yeni gelişme: Nedeni 'istek şarkı bile değil Ankara'da çalıştığı eğlence mekanında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Onur Şener'in katil zanlısı ifadesinde çarpıcı detaylar verdi. Gözaltına alınan şüphelilerden İlker Karaaslan'ın ifadesine göre kavga 'istek şarkı' nedeniyle bile çıkmadı. İfadesi alındıktan sonra tutuklanan Karaaslan, şarkıyı mırıldanırken Onur Şener'in 'siz söyleyin' demesi üzerine tartışmanın başladığını söyledi.

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