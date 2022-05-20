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İSTANBUL

Müzisyen Zelal Gökçe 'terör propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı

Müzisyen Zelal Gökçe, terör örgütü propagandası yapmak suçundan İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gökçe, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi DHA
Müzisyen Zelal Gökçe terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı
Zelal Gökçe

Müzisyen Zelal Gökçe, dün gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Müzisyen Zelal Gökçe hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin '2021/6548 sayılı Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

  • Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından şüpheli Zelal Gökçe'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

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