​Myanmar'daki Müslümanlar 50 yıldır acı çekiyorlar

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Rohingya Bakanlar Komitesi Toplantısı”nda konuştu. Myanmar’daki Müslümanların 50 yılı aşkın süredir acı çektiklerine işaret eden Kıran, “Rohingya krizi, modern çağın en ağır trajedilerinden biridir. BM’nin oluşturduğu Bağımsız Soruşturma Komisyonu, Myanmar’da yaşananlarda ‘soykırım niyeti’ olduğunu kayda geçirmiştir” ifadelerini kullandı. Myanmar’daki şartların Arakanlı Müslümanların (Rohingya) ülkelerine dönmeleri için hala uygun olmadığını belirten Kıran, uluslararası toplumun siyasi çözüme yönelik çabalarını hızlandırması gerektiğini vurguladı.

Yavuz Selim Kıran

ANAYURTLARINA DÖNMELERİNİ İSTİYORUZ

Kıran, Türkiye’nin Arakanlı Müslümanların davasını uluslararası toplumun gündeminde önde tutmak için her türlü çabayı gösterdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: “Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıkça ifade ettiği üzere; Rohingya Müslümanlarını asla yalnız bırakmayacağız. Rohingya mültecilerinin rızaya dayalı, güvenli, insanlık onuruna yakışır, sürdürülebilir şekilde yurtlarına dönmelerine öncelik vermeliyiz. Rohingya mültecilerinin anayurtlarına dönmelerini istiyoruz. Eğer bu mümkün değilse, en azından kendi seçtikleri bir yere dönmeliler. Bu Bakanlar Komitesi doğru yöne atılan bir adımdır.”

OYNAT 01:41 Arakanlı Muhammed: Annemi gözümün önünde öldürdüler Sırf Müslüman diye bir çocuğa bu zulmü reva gören Myanmar yönetimi ne zaman hesap verecek? Arakanlı Muhammed Cemil, 12 yaşında. Annesi, iki ablası ve abisi gözlerinin önünde öldürülmüş. O sırada yerde yatan Muhammed, Myanmar ordusunun elinden şans eseri kurtulduğunu söylüyor. Yeni Şafak, Arakanlıların kaldığı Cox's Bazar kampını ziyaret etti.



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TÜRKİYE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Nihai hedeflerinin, “siyasi çözümün sağlanması ve mültecilerin dönüşlerinin güvence altına alınması” olduğunu aktaran Kıran, şunları kaydetti: “Myanmar’daki Müslümanların ve diğer ülkelerdeki mültecilerin durumlarını görmezden gelemeyiz” Komite adına dava dosyasını Aralık 2019’da mahkemeye sunan Gambiya’ya teşekkür eden Kıran, mahkemenin Myanmar’ı Soykırım Sözleşmesi’ne uygun şekilde karşı önlemler almak ve kati delillerin muhafazasını sağlamak konusunda uyardığını söyledi. Kıran, davanın 7 yıl sürmesinin beklendiğini ve toplam maliyetin milyonlarca dolar tutacağını kaydetti. Bakan Yardımcısı Kıran, “Hepimizin toplanan fona olan katkılarımızı artırmamız gerekmektedir. Türkiye hâlihazırda bir ön katkıda bulunmuştur. Desteğimizi artırmayı planlıyoruz” dedi.

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