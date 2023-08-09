Nakliye zulmü: Hem fiyatı artırdılar hem eşyaları sokağa bırakıp gittiler

İkinci el araç almak istiyor fakat bir yandan bütçenizi düşünürken diğer yandan da sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken hususlar söz konusu. Bunlardan biri ve en önemlisi de alınacak aracın hasar durum sorgulaması. Hasar kayıtları, bir aracın geçmişte geçirdiği tüm kazaları, hasarları ve onarımları listeler. Bu kayıtlar, aracın sigorta değeri ve satış fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Peki hasara kaydı nasıl, nereden sorgulanır? İşte araç hasar kaydı sorgulama ekranı.