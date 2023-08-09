Nakliye zulmü: Hem fiyatı artırdılar hem eşyaları sokağa bırakıp gittiler

Nakliye firması çalışanları eşyaları sokağa bıraktı.
İstanbul'da bir vatandaş, depo ve nakliye için anlaştığı firma yüzünden mağdur oldu. Yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından paylaşan kadın, firmadan şikayetçi oldu.İddiaya göre Ebru B. isimli kadın eşyalarının depolanması ve nakliyesi için Pratik Depo isimli bir firmayla 16 bin 200 TL karşılığında anlaştı.
Eşyaları aldıktan sonra fiyat 20 bin lira arttı
Firma çalışanları gelip eşyaları araca yükledikten sonra toplam fiyatın 36 bin 900 TL olduğunu söyledi.
Firma hatanın kendilerinde olduğunu kabul etti
Eşyaları sokak ortasına indirdiler
Mağduriyet yaşayan kadın ise bu fiyatı kabul etmeyeceğini ve eşyalarının tekrar eve getirilmesini talep etti.
Ancak firma çalışanları kamyona yükledikleri eşyaları sokağın ortasına bırakarak gitti.
Kaporayı iade etmedikleri gibi bir de ücret istediler
Üstelik Ebru B'nin ödediği kaporayı iade etmedikleri gibi bir de üstüne 4 bin 500 TL nakliye ücreti istediler.