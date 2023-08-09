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Nakliye zulmü: Hem fiyatı artırdılar hem eşyaları sokağa bırakıp gittiler

İstanbul'da iddiaya göre bir vatandaş, evindeki eşyaların depo ve nakliyesi için Pratik Depo adlı şirketle 16 bin 200 liraya anlaştı. Eve gelen firma çalışanları, tüm eşyaları kamyona yükledikten sonra fiyatı yanlış hesapladıklarını, 36 bin 900 lira ödenmesi gerektiğini belirtti. Yeni fiyatı kabul etmeyen kadın eşyalarının eve geri taşınmasını istedi. Ancak firma çalışanları yükledikleri tüm eşyaları sokak ortasına atıp olay yerini terk etti. Kaporayı da iade etmeyen firma çalışanları üstüne bir de 4 bin 500 lira nakliye ücreti talep etti.

11:47 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Nakliye firması çalışanları eşyaları sokağa bıraktı.

Nakliye firması çalışanları eşyaları sokağa bıraktı.

İstanbul'da bir vatandaş, depo ve nakliye için anlaştığı firma yüzünden mağdur oldu. Yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından paylaşan kadın, firmadan şikayetçi oldu.İddiaya göre Ebru B. isimli kadın eşyalarının depolanması ve nakliyesi için Pratik Depo isimli bir firmayla 16 bin 200 TL karşılığında anlaştı.

Eşyaları aldıktan sonra fiyat 20 bin lira arttı

Firma çalışanları gelip eşyaları araca yükledikten sonra toplam fiyatın 36 bin 900 TL olduğunu söyledi.

Firma hatanın kendilerinde olduğunu kabul etti

Müşteri hizmetlerini arayan kadın, dün kendisine iletilen rakamın 16 bin 200 TL olduğunu belirtince firma görevlisi
'arkadaşlarının ilk söyledikleri rakamda hata yaptıklarını ve şuan yapılacak bir şey olmadığını'
ifade etti.

Eşyaları sokak ortasına indirdiler

Mağduriyet yaşayan kadın ise bu fiyatı kabul etmeyeceğini ve eşyalarının tekrar eve getirilmesini talep etti.

Ancak firma çalışanları kamyona yükledikleri eşyaları sokağın ortasına bırakarak gitti.

Kaporayı iade etmedikleri gibi bir de ücret istediler

Üstelik Ebru B'nin ödediği kaporayı iade etmedikleri gibi bir de üstüne 4 bin 500 TL nakliye ücreti istediler.

Yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşan kadın,
"Kesinlikle Pratik Depo'yu tavsiye etmiyorum"
diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca hukuki olarak tüm haklarını arayacağını da ifade etti.

Firmadan açıklama: Hatamızı kabul ediyoruz mağduriyeti gidereceğiz

Pratik Depo isimli firma, "08.08.2023 tarihinde müşterimizin aldığı hizmet neticesinde yaşanan olumsuz duruma ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür" diyerek bir basın açıklaması yayınladı. Fiyatlandırma konusunda 'dolandırıcılık' yapıldığı şeklindeki suçlamaları reddeden firma
hatanın kendilerinde olduğunu ve yaşanan mağduriyetin giderileceğini
belirtti.
Firmanın basın duyurusu şu şekilde:





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#nakliye
#nakliye firması
#Pratik Depo
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