NALAS’ta başkanlık Türkiye’ye geçti.

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS)’ta 2023-2024 dönem başkanlığını Fatih Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekili M. Ergün Turan, Leskovac Belediye Başkanı, Sırbistan Şehirler ve Belediyeler Birliği Başkanı Goran Cvetanoviç’ten devraldı. Törende NALAS’ta yapacağı çalışmalarla ilgili vizyonunu anlatan ve NALAS’ın kapsamını genişletmek için çalışacağını belirten Turan, bölgedeki her şehir ve belediyenin NALAS’ın bilgi, deneyim ve uzmanlığından yararlanabileceğini söyledi.

M. Ergün Turan, NALAS başkanlık görevini Sırbistan Şehirler ve Belediyeler Birliği Başkanı Goran Cvetanoviç’ten devraldı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

2023’e, 2023-2027 yıllarını kapsayan yeni bir stratejiyle başladıklarına değinen Turan, NALAS’ın artık dış kurumsal destek şemsiyesi altında olmadığı durumlarda bile, NALAS’ın yeni stratejisinin uygulanmasına öncülük etmeyi ve desteklemeyi taahhüt ediyorum. NALAS’ın misyon ve hedeflerine ulaşmak için her zamankinden daha güçlü ve kararlı olduğuna inanıyorum. Sürdürülebilir kalkınma, kamusal hizmetlerin dijitalleşmesi, kentlerin dayanıklılığı ve sosyal kapsayıcılık konularına da özenle eğileceğiz” dedi.

İLK ANDAN İTİBAREN DAYANIŞMA İÇİNDEYDİK

6 Şubat’ta Türkiye’nin güneyini ve Suriye’nin kuzeyini etkileyen depremlere dikkat çeken Turan, Türkiye’nin 11 ilinde yaklaşık 15 milyon kişinin bu depremlerden olumsuz etkilendiğini, on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti. Bu tür krizlerde uluslararası dayanışma ve işbirliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Turan, başta NALAS Genel Sekreterliği olmak üzere her belediye birliğinin ilk günden itibaren dayanışma gösterdiğini dile getirerek, Türk milleti adına teşekkür etti.

DEPREM ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ

Depreme karşı dirençli şehirler inşa etmenin çok önemli ve öncelikli konu olduğunu vurgulayan Turan, “Her zaman vurguladığımız gibi, daha iyisi için yeniden düşünmeli ve şehirlerimizdeki ilgili tüm paydaşlarla birlikte hareket etmeliyiz. Şunu bir kez daha gördük ki Türkiye’de yaşanan bir afet, sadece bizim ülkemizle sınırlı kalmıyor. Sonuçları itibariyle tüm çevre ülkeleri, tüm dostlarımızı etkiliyor. Yani, herhangi birimiz güvende olmadıkça hiçbirimiz güvende değiliz, diyebilirim. NALAS’taki çalışmalarımız kapsamında, bölgemizde bu türden olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğime sizi temin ederim” diye konuştu.







