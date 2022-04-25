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Gündem Namus sözü veren Mansur Yavaş ihaleyi ortağının oğluna vermiş
POLİTİKA

Namus sözü veren Mansur Yavaş ihaleyi ortağının oğluna vermiş

CHP'li belediyelerin kendi adamlarına torpil yaparak milyonları cebe attığı skandallara bir yenisi daha eklendi. İhalelerde şeffaf ve adaletli davranacağı konusunda namus sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ortağının oğluna ihale verdiği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
Namus sözü veren Mansur Yavaş ihaleyi ortağının oğluna vermiş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

İhalelerde şeffaflık için namus sözü veren CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sözünde durmadı. Ortağı Seyfi Temiz’in oğlu Tunahan Temiz’e ihale verdiği ortaya çıktı.

BELGELER ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; Beypazarı ilçesinde Mansur Yavaş'ın da ortağı olduğu Saray Gümüş Kuyumculuk Turizm Gıda İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin ortaklarından Seyfi Temiz'in oğlu Tunahan Temiz'in ABB Özel Kalem Müdürlüğü'nden takı ihalesi aldığını gösteren belgeler ortaya çıktı.

316 BİN LİRALIK HEDİYELİK EŞYA


Sabah'ın haberine göre, ABB Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Raporu'nda, "(Takı İhalesi) 4 kalemde toplam 316 bin 800 TL tutarında hediyelik eşya alındığı, bu hediyelik eşyaların tamamının gümüşten mamul, çoğunluğunun bayan takı malzemesi olduğu ve 4 ihalenin tamamının da Peri Takı Tunahan Temiz isimli kişinin kazandığı tespit edilmiştir" denildi.

  • Raporda; Metin Akdemir, Nihat Yalçın, Gökhan Arslan, Rüştü Biçer imzası yer alıyor. Denetim Komisyonu Başkanlığı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Keçiören Meclis Üyesi Metin Akdemir yürütüyor.

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Büyükşehir Belediye Meclisi'nde okunan raporda, Büyükşehir Özel Kalem Müdürlüğü'nün takı ihalesinin hep aynı kişiye verildiğine dikkat çekildi.

İŞTE O RAPORDAN

"(Takı İhalesi) 4 kalemde toplam 316 bin 800 TL tutarında hediyelik eşya alındığı, bu hediyelik eşyaların tamamının gümüşten mamul, çoğunluğunun bayan takı malzemesi olduğu ve 4 ihalenin tamamının da Peri Takı Tunahan Temiz isimli kişinin kazandığı, her ihalede aynı kişilerden teklif alınmış gibi gösterilmesine rağmen, tekliflerin de her seferinde aynı kişiler tarafından verildiği, ihalelerin aynı kişiye verildiği tespit edilmiştir.."

"Alınan hediyelik eşyaların tamamı, hediyelik eşya alt kodunda muhasebeleştirilmiştir. Söz konusu hediyelik eşya ile ilgili olarak; hediyelerin kime verildiği tespit edilememiş; bu konuda teslim ve tesellüm fişleri sunulamamıştır. Sadece eşyaların resimlerinin altına "265 adet-35 adet teslim edildi (Mansur Başkan), 15 adet telkari bilezik teslim edildi (Yüksel Çelik'e verildi)" ibareleri yer almaktadır."

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