Namus sözünü tutmadılar 23 bin çalışanı işten attılar

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP’li yönetim elinde İBB’nin 4 yılını değerlendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. “İstanbul’un Kaybolan Yılları” adlı basın toplantısında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İmamoğlu yönetiminin 4 yıllık karnesini açıkladı. Göksu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bütün işçilere namus sözü veriyorum” açıklamasını hatırlattı, “Kimseyi çıkarmayacağız dediler. 23 bin 298 kişiyi işten çıkardılar. 66 bin 712 partizan yandaşı işe aldılar.” dedi.

YOLCULUK HAZIRLIKLARINA BAŞLASIN

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin, 4 yıllık süreçteki tabiri caizse vize sınavlarında düşük not aldığını, final sınavlarında ise daha da başarısız olacağını belirtti. Kabaktepe şunları söyledi: “İstanbul’un sadece metrolarda bulunan yürüyen merdivenleri yürümez halde değildir. İstanbul’un bütün olarak ulaşımı yürümez hale gelmiş ve İstanbul adeta durmanın eşiğine gelmiştir. İstanbullular; aksayan ulaşımdan, sinek istilalarından, partizanca yönetimden, mukaddesat düşmanlığından, İstanbul kültürüne aykırı tavır ve davranışlardan yorulmuştur. Ne yazık ki durum hiç iç açıcı değil. Kendisine tavsiyemiz ihtirasını heva ve heveslerini bir bavula doldurup yolculuk hazırlıklarına başlamasıdır.”

BAŞARISIZLIĞI BELGELİ

Tevfik Göksu da İBB’nin ihtiyaç dışı harcamalarından, “Engelleniyoruz” iddiasına kadar pek çok konuya belgeleriyle cevap verdi. İmamoğlu’nun sadece reklam yaptığını, İstanbulluya 4 yıl kaybettirdiğini ve kariyer planını sürekli değiştirdiğini belirten Göksu şöyle devam etti: “4 yılda sadece reklam için harcadığı para ne kadar biliyor musunuz? 3.8 milyar TL. Reklama harcadığı bu parayla bile; 2 bin 533 adet konut, 31 bin 276 araçlık otopark, 633 adet otobüs alınabilirdi. İBB 27 yıl sonra ilk kez borçlanamaz hale geldi. Artık otobüsler dahi dış kredi ile alınıyor ve bunu övünerek, anlatıyorlar. Tahminlerimize göre 2024 yılı sonunda, İmamoğlu İstanbul halkını 169.1 milyar TL’lik bir borçla karşı karşıya bırakacak. Bizim başlattığımız metro hatlarına bir metre bile yeni metro hattı ekleyemedi.”

‘KARABAT’AK İHALELER

CHP yönetimindeki İBB’ye başlı İETT’nin 4 yılda toplam 4.1 milyar liralık bakım ve onarım ihalesini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiğini anlatan Göksu, İstanbul’da toplu taşıma araçlarındaki arızalarının nedeninin çok uzakta aranmaması gerektiği söyledi. “İmamoğlu döneminde başta CHP’li Özgür Karabat ile bağlantılı şirketlere verilen ihalelerde indirim yapılmadığı için İBB’ye maliyeti 1 milyar 545 milyon 683 bin 579 TL’dir. Sadece bu paraya 256 otobüs alınırdı” diye konuştu.

Namus sözünü tutmadı: 23 BİN KİŞİ ÇIKARDI, 66 BİN KİŞİ ALDI

Son 4 yılda algı ve reklam belediyeciliği yapıldığını, verilen sözlerin tutulmadığını anlatan Göksu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bütün işçilere namus sözü veriyorum” açıklamasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Ne söylemişlerdi? Namus sözü veriyoruz, kimseyi atmayacağız. Hatta İBB Başkanı ne kadar solcusun diye tartışılan birisi. Kendisinin çok solcu olduğunu ifade etmek için ‘Ben bir sosyal demokrat olarak emekten yanayım, kimseyi işinden etmeyeceğim” demişti. 23 bin 298 kişiyi işten çıkardılar. 66 bin 712 partizan yandaşı işe aldılar. Bu 23 bin kişiye yalan söyledi. İşten atılma nedenleri ise AK Partili biriyle selamlaşmaları ya da İBB yönetimine karşı ufak bir eleştirileri. İmamoğlu’nun İBB’ye partizanca aldığı personellerin kamuya maliyeti 25 milyar TL’dir.”







