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Narin Güran cinayeti davasının 2'inci duruşmasında tutuklu sanıklar cezaevinden adliyeye getirildi

Narin Güran cinayeti davasının 2'inci duruşmasında tutuklu sanıklar cezaevinden adliyeye getirildi

07:2426/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
DHA
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Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılananlar, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak.
Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılananlar, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşmaya bugün başlanacak. Zanlılar, Diyarbakır Cezaevinden geniş güvenlik önlemi arasında çıkarılarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında, çuvalda, üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Karar çıkması beklenen, 1'i tutuklu 3 kişinin tanık olarak dinleneceği duruşma öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Saat 09.00'da başlayacak olan duruşmada, alana giriş-çıkışlar polis kontrolünde olurken, alana girmek isteyenler ise üst aramasından geçirilecek.

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