|
Gündem

Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran'ın eşi ile 2 kişi adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran'ın eşi H.G. ile Ş.K. ve İ.K. adliyeye sevk edildi.

10:59 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 12:36 - 17/09/2024 Salı
DHA
Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Üç kişi adliyeye sevk edildi

Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen Güran ailesinin akrabaları İ.K. ve Ş.K. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın geçmişi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Narin’in annesi Yüksel Güran’ın haftalar önce kaydedilen yeni görüntüsü ortaya çıktı: Kızım biliyor dayanamıyor

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran herkesi derinden sarstı. Olaya ilişkin, geniş çaplı soruşturma devam ederken anne, amca, ve ağabeylerin aralarında olduğu 11 zanlı tutuklandı. Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan anne Yüksel Güran’ın yeni videosu ortaya çıktı. Tunceli’de 2020 yılında kaybolan ve kendisinden hala haber alınamayan Gülistan Doku’nun ablası Narin’in annesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında kaydedilen görüntülerde Yüksel Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı. O görüntülerde Narin'in tutuklanan annesinin, "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı.

#Diyarbakır
#Bağlar
#Narin Güran
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman yapılacak 2024- 25?