Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran'ın eşi ile 2 kişi adliyeye sevk edildi

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran herkesi derinden sarstı. Olaya ilişkin, geniş çaplı soruşturma devam ederken anne, amca, ve ağabeylerin aralarında olduğu 11 zanlı tutuklandı. Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan anne Yüksel Güran’ın yeni videosu ortaya çıktı. Tunceli’de 2020 yılında kaybolan ve kendisinden hala haber alınamayan Gülistan Doku’nun ablası Narin’in annesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında kaydedilen görüntülerde Yüksel Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı. O görüntülerde Narin'in tutuklanan annesinin, "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı.