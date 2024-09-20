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Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı: Ölüm nedeni belli oldu

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı: Ölüm nedeni belli oldu

00:0520/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
AA
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Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda, Narin Güran'ın kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta öldüğü tespitine yer verildi. Raporda, 'Narin Güran'ın ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği' tespiti yer aldı.

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği belirtildi.
Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda,
"Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir."
ifadesine yer verildi.

Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da yarın çıkması bekleniyor.



#Adli TIp Kurumu
#Narin Güran
#Diyarbakır

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