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EĞİTİM

NASA yarışmasını kazanan Van Gölü fotoğrafı KPSS'de soruldu

NASA tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins tarafından çekilen ve birinci olan Van Gölü fotoğrafı, bu yılki KPSS'de soruldu.

Haber Merkezi İHA
NASA yarışmasını kazanan Van Gölü fotoğrafı KPSSde soruldu
Van Gölü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lisans mezunları için gerçekleştirilen KPSS’de Van Gölü ile ilgili soru da yer aldı.

KPSS’de genel kültür soruları arasında yer alan soruda adaylara "2021 Yılında ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen ’Dünya Turnuvası’ adlı fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins tarafından çekilen ve birinci olan fotoğrafı aşağıdaki göllerden hangisine aittir" sorusu soruldu.

Şıklarda ise Salda, Meke, Sera, Abant ve Van göllerine yer verildi. Sınava Bitlis ve Van’dan katılan adayların büyük bölümü sorunun doğru cevabı olan "Van" cevabını verdi.

  • ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci seçilmişti.

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